Чотирьох постачальників питної води для водоматів у Тернополі перевірили фахівці профільних управлінь обласної Держпродспоживслужби.

Торік були зареєстровані випадки бактеріального забруднення. Цьогоріч до декількох водоматів експерти мали претензії.

За повідомленням прес-служби відомства, моніторинг якості питної води провели у водоматах «Долина плюс» (ФОП Стецина О.В.), «Водограй – 2700 БС» (ФОП Шмігельський А.І.), «Джерело Зарваниці» (ТзОВ « Агроком») та ФОП Іваницького Я.І.

«У двох водоматах встановлено невідповідність якості питної води ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мікробіологічними показниками, – йдеться на сайті обласної Держпродспоживслужби. – «Водограй – 2700 БС», за адресою: вул. Львівська,5 в м. Тернополі (експертний висновок №002077 д.к./18 від 23.08.2018р.) та ФОП Іваницького Я.І. за адресою: вул. Чернівецька, 58 (експертний висновок №002075 д.к./18 від 23.08.2018р.)».

Поки підприємці не усунуть порушення, вживати воду з водоматів за цими адресами фахівці не рекомендують

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