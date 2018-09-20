Фестиваль дитячого спорту

Приурочений до Дня фізичної культури та спорту «Тиждень спорту» порадував чималою кількістю дитячих масових стартів. Юні фізкультурники із задоволенням узяли участь у всеукраїнському дитячому фестивалі «Спорт для всіх у парках і скверах», що його провів на Тернопільщині обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

На центральному майдані Підволочиська, де відбулося спортивне свято, його учасників, скажімо, привітали голова райдержадміністрації Борис Онищук і селищний голова Віталій Дацко. Вони також нагородили грамотами найкращих спортсменів, тренерів, учителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів району. Опісля ж завирували азартні спортивні баталії з дворового футболу, вуличного баскетболу, настільного тенісу, бадмінтону, шахів, шашок і дартсу, в яких узяли участь близько ста школярів. Без нагород від «Спорту для всіх» і місцевої влади не залишився жоден із лауреатів.

Натомість у Великому Глибочку Тернопільського району згадані всеукраїнські масові старти відбулися під час відкриття на місцевому стадіоні майданчика зі штучним покриттям. Понад півтори сотні юних спортсменів за теплої осінньої погоди визначили найсильніших у різноманітних естафетах на швидкість і спритність. А після завершення півторагодинних баталій отримали в нагороду медалі, призи з логотипом «Спорт для всіх», чудові подарунки від партнерів обласного центру — видавництва «Школярик» і ПрАТ «Тернопільський молокозавод».

Нарешті дитячий фестиваль традиційно не міг не завітати до дітвори зі Скалата і навколишніх сіл, де організацією спортивного дозвілля громади займається комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Минулої неділі юні фізкультурники стали учасниками турнірів із дворового футболу на подібному до сонця майданчику ЮКА і вуличного баскетболу.

У першому з них переміг місцевий «Шахтар», який у боротьбі за чемпіонський титул випередив «Ювентус» і «Динамо». А в протистоянні баскетболістів юнаки з «Авангарду» довели свою перевагу над «Нивою» і «Юніором».

Обласний і комунальний центри нагородили лауреатів грамотами і медалями. А чемпіонам дісталися в нагороду ще й кубки.

Фото з архіву обласного «Спорту для всіх»