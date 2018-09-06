Фізичних осіб — підприємців можна зарахувати до четвертої групи

Повідомлення від Тернопільської ОДПІ. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», прийнятим 10 липня 2018 року, внесені зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів фізичних осіб.

Ними впорядковано питання сплати податку на доходи фізичних осіб із доходів за оренду земельних часток (паїв), а саме — суми податку, нараховані податковим агентом з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), сплачуються таким податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).

Також внесеними змінами до четвертої групи платників єдиного податку віднесено фізичних осіб — підприємців, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог:

— здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власно-вирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

— провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

— не використовують працю найманих осіб;

— членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

— площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше двадцяти гектарів.

Детальніше — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ