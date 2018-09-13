Фінальні старти спартакіади

Позавчора з Коблева на Миколаївщині повернулися п’ятеро юних вихованців тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт». Протягом шести днів діти не тільки гарно і змістовно відпочили, а й продемонстрували свою майстерність під час фінальних стартів ювілейної 25-ї всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» з настільного тенісу і шахів.

Найбільшого успіху домоглася учениця Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру Наталя Вейван. У турнірі з настільного тенісу серед 14—15-річних дівчат з вадами розумового і фізичного розвитку підопічна ветерана педагогічної ниви Івана Юрчишина в особистому заліку виборола четверте місце, а в дуеті з ровесницею із Хмельниччини завоювала титул чемпіонки в парному розряді.

Молодці й інші. Ще однин підопічний Івана Юрчишина, 13-річний Валентин Левченко за надзвичайно серйозної конкуренції фінішував дев’ятим у баталіях молодших майстрів малої ракетки. А троє юних шахістів, які вчаться азам майстерності древньої гри під керівництвом майстра спорту Пантелеймона Яблонського, в своїх турнірах потрапили до шістки найкращих. Учень Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Андрій Андрушишин фінішував четвертим серед 14—15-річних юнаків з ураженням опорно-рухового апарату. А дві учениці Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I—III ступенів відзначилися в змаганнях дівчат із порушенням слуху. В молодшій віковій групі п’яте місце виборола 11-річна Софія Прийдун. А в старшій шостою стала на три роки старша за неї Марія Джерелейко.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»