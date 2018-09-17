Хабар — через вікно

Тернополянин, авто якого зупинили поліціянти за вчинення правопорушення, вирішив відкупитися. Вийшовши з машини, водій переконував правоохоронців не складати протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пропонуючи взамін гроші, повідомили в прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Незважаючи на застереження поліціянтів про неправомірність дій, чоловік умудрився закинути через опущене вікно в службову машину 60 євро.

Нині Тернопільська місцева прокуратура повідомила порушникові про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція та надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, дії з використанням службового становища). Триває розслідування.

Підготувала К. ВЕРБІВСЬКА

Фото з вільних джерел