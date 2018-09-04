Хочуть, та не можуть

Після невдалих повторних матчів стадії плей-оф кваліфікаційного відбору європейських кубкових турнірів гравці київського «Динамо» і луганської «Зорі» конче мали реабілітуватися в очах власних уболівальників під час поєдинків сьомого туру чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги. Коли підопічним Юрія Вернидуба, який після поразки від «Лейпцига» в Лізі Європи мав намір подати у відставку, це вдалося, то віце-чемпіони України минулої неділі, здається, остаточно сіли «в калюжу».

Виною тому львівські «Карпати». Рік у рік зелено-білі анонсують власні амбітні плани і з не меншою регулярністю бовтаються в середовищі аутсайдерів елітного дивізіону. Але ситуація, схоже, може змінитися на краще після того, як заступник почесного президента клубу «в екзилі» Олег Смалійчук довірив кермо команди колишньому асистентові Жозе Моуріньо Жозе Мораїшу. Після одного лишень здобутого в двох попередніх матчах очка команда португальського спеціаліста завітала до столиці на НСК «Олімпійський», побачила можливості нинішнього покоління гравців грізного колись «Динамо» і вперше за останні років двадцять перемогла одного з грандів вітчизняного футболу в гостях — 2:0.

Причому досить упевнено. Не тільки через те, що на створений господарями вже в дебюті небезпечний момент, який не зміг реалізувати Владислав Супряга, львів’яни ще до перерви відповіли двома влучними ударами Мар’яна Шведа. До снаги їм виявилося також протистояти суддівському свавіллю Олександра Дерда — такого собі «золотого свистка» вітчизняного суддівського корпусу, як жартує чимала кількість не тільки прихильників гри мільйонів, а й фахівців та експертів. Без жодних підстав вилучити за другу жовту картку вже на 55-й хвилині захисника гостей Аді Мегреміча — на таке здатний хіба він. Чи призначити небезпечний штрафний в їхні ворота через неіснуюче порушення правил у двоборстві захисника «Карпат» із Миколою Шапаренком.

Утім її величність спортивна Фортуна всю свою прихильність до динамівців вичерпала ще під час бездарного домашнього матчу з голландським «Аяксом», після якого підопічні Олександра Хацевича знову змушені були відправитися до групового турніру Ліги Європи. Минулої ж неділі після загалом майстерного удару Віктора Циганкова зі штрафного м’яч влучив тільки в поперечину воріт, так і не дозволивши господарям хоча би «розмочити» рахунок. «Дякувати» своїм підопічним після звітної гри довелося вже білоруському спеціалістові. Втім за годину-другу скаже, що його неправильно зрозуміли: у відставку подавати не збирається. І під час перерви в чемпіонаті буде надзвичайно серйозна розмова з гравцями команди.

Інші результати сьомого туру: «Ворскла» — «Чорноморець» — 2:1, «Шахтар» — «Маріуполь» — 2:0, «Десна» — «Олімпік» — 0:1, «Львів» — «Олександрія» — 2:2, «Арсенал» — «Зоря» — 0:5.

У чемпіонаті і справді — перша в сезоні двотижнева пауза, викликана дебютними матчами національної збірної України в новому турнірі — Лізі націй. Уже в четвер, 6 вересня, підопічні Андрія Шевченка на виїзді поміряються силами з Чехією. А в неділю, 9 вересня, за порожніх трибун «Арени «Львів» прийматимуть Словаччину.

Фото із сайту ФК «Карпати»