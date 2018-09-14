Чи з трьох продовжень вибрали найкраще

У матчі між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» останні визначилися з одинадцятим ходом. Цього разу чорні сконцентрувалися на трьох продовженнях: c7—c5, d7—d5, d7—d6.

Найбільше голосів набрав хід 11… d7—d5!? За нього проголосували Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Ігор Чайка та Ігор Пастернак з Тернополя, Арсен Фастовець і Тетяна Борисяк з Теребовлі та Володимир Люба із Житомира.

А ось два інші згадані варіанти відстали з різницею відповідно в один і два голоси. Хитрий хід 11… d7—d6 вибрали Іван Івкевич із Почаєва, Руслан Шпилик із Сільця на Підгаєччині, Валентин Гулька з Чорткова, Іван Войтович із Хмелівки Теребовлянського району і Богдан Буковський з Козової. Натомість, можливо, найсильніший і досить активний за ситуації, що виникла, хід 11… c7—c5! відстоювали Мирон Постолан з Бережанщини, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Анатолій Галяс із Почаєва та Ігор Ревега з Тернополя.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6 …?

Дванадцятий хід чорних — за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найбільш активних учасників очікують нагороди. Свій варіант ходу до понеділка, 24 вересня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте номерами телефону (098)323-43-34, (0352)23-54-65, або надішліть поштою на адресу редакції.

П’ЯТЬ ХВИЛИН НА ДІАГРАМУ!

Відповідь на попереднє завдання, в якому білим належало дати мат за три ходи:

Сf8!! Kpf3, 2. Ch6, Kpe3, 3. Tg3X.

Не менш красивий інший варіант:

1… f3, 2. Ca3! Kpf4, 3. Cc1X.

Сьогодні ж запропоную вашій увазі позицію з рідкісним фіналом.

Спробуйте вкластися у вказаний у підзаголовку час!

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел