Вільне життя
Вільне життя  |  Вибір редакції  |  Новини  |  Спорт  |  Україна  |  Україна  |  Чи з трьох продовжень вибрали найкраще
14.09.2018 автор:  Вільне Життя

Чи з трьох продовжень вибрали найкраще

У матчі між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» останні визначилися з одинадцятим ходом. Цього разу чорні сконцентрувалися на трьох продовженнях: c7—c5, d7—d5, d7—d6. 

Найбільше голосів набрав хід 11… d7—d5!? За нього проголосували Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині, Ігор Чайка та Ігор Пастернак з Тернополя, Арсен Фастовець і Тетяна Борисяк з Теребовлі та Володимир Люба із Житомира.

А ось два інші згадані варіанти відстали з різницею відповідно в один і два голоси. Хитрий хід 11… d7—d6 вибрали Іван Івкевич із Почаєва, Руслан Шпилик із Сільця на Підгаєччині, Валентин Гулька з Чорткова, Іван Войтович із Хмелівки Теребовлянського району і Богдан Буковський з Козової. Натомість, можливо, найсильніший і досить активний за ситуації, що виникла, хід 11… c7—c5! відстоювали Мирон Постолан з Бережанщини, Ярослав Понятишин із Хмельницького,  Анатолій Галяс із Почаєва та Ігор Ревега з Тернополя.

І. ХАБІНЕЦЬ — ЧИТАЧІ «ВЖ плюс»

Іспанська партія

  1. е2—е4, е7—е5
  2. Kg1—f3, Kb8—c6
  3. Cf1—b5, a7—a6
  4. Сb5—a4, Kg8—f6
  5. 0—0, Cf8—e7
  6. d2—d4!? e5:d4
  7. Tf1—e1, 0—0
  8. е4—е5, Kf6—d5
  9. Ca4—b3, Kd5—b6
  10. Kf3:d4, Кс6:d4
  11. Фd1:d4, d7—d5
  12. e5:d6 …?

Дванадцятий хід чорних — за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найбільш активних учасників очікують нагороди. Свій варіант ходу до понеділка, 24 вересня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua чи повідомте номерами телефону (098)323-43-34, (0352)23-54-65, або надішліть поштою на адресу редакції.

П’ЯТЬ ХВИЛИН НА ДІАГРАМУ!

Відповідь на попереднє завдання, в якому білим належало дати мат за три ходи:

  1. Сf8!! Kpf3, 2. Ch6, Kpe3, 3. Tg3X.

Не менш красивий інший варіант:

1… f3, 2. Ca3! Kpf4, 3. Cc1X.

Сьогодні ж запропоную вашій увазі позицію з рідкісним фіналом.

Спробуйте вкластися у вказаний у підзаголовку час!

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Новини

Підписка на новини