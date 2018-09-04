Який же день села без розваг

Під час святкування дня села в Залав’ї Теребовлянського району, як завжди, не обійшлося без азартних спортивних розваг і забав. Фахівці тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», скажімо, запропонували всім охочим узяти участь у турнірі з дворового футболу на майданчику ЮКА.

Прихильників гри мільйонів як серед місцевих мешканців, так і серед гостей свята виявилося чимало. Продемонструвати свою майстерність зголосилися відразу вісім команд. Уже після стартових поєдинків більшість гравців віком від 13-ти і аж до 45 років чи не кардинально змінили думку про просту, як на перший погляд, гру. Аби збити розташовану в центрі обмеженого розмірами майданчика оту саму ЮКУ, необхідні неабиякі технічна підготовка, швидкість, спритність і фізична витривалість.

Найкраще з усіма випробуваннями впоралися аматори з «Підгайчиків». Друге місце не менш заслужено виборов «Шахтар», третє — «Альянс».

Фото з архіву тернопільського «Спорту для всіх»