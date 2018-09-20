І знову в Коломиї

Вітчизняні богатирі всіх вікових груп традиційно, як для останніх років, з’їхалися до Коломиї Івано-Франківської області. У фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив» визначили лауреатів чемпіонату України з класичного пауерліфтингу.

Збірна Тернопільщини, честь якої захищали вихованці тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, і цього разу не осоромилася. У суперечці дівчат, чия вага не перевищує 43-х кілограмів, не було рівних кандидатові в майстри спорту Марії Полянській. До того ж наша землячка встановила новий рекорд зі станової тяги — 115 кілограмів. А в турнірі юнаків вагової категорії до 93-х кілограмів «срібло» завоював Владислав Фенц, «бронзу» — Вадим Гаврилюк. У турнірі ж юніорок відзначилася Альона Канюка, яка за підсумками класичного триборства фінішувала п’ятою у ваговій категорії до 72-х кілограмів.

Тернопільські «ліфтери» тренуються під керівництвом Андрія Злочовського та Ігоря Лисого.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Фото з архіву навчального спортивного закладу