І знову «Тернопільська озеряна» на старті

У День фізичної культури та спорту, 8 вересня, вже у двадцять друге відбудуться відкриті першість і чемпіонат міста з оздоровчого бігу «Тернопільська озеряна». До участі в традиційних і надзвичайно популярних перегонах прихильників здорового способу життя навколо Тернопільського ставу запрошуються всі любителі оздоровчого бігу незалежно від віку!

Попередньо необхідно заповнити електронну реєстраційну форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1v3B0RkpNOVl2wueZ-uxUvDdqtRNVzm5U8PK3Mcg4lYA/edit

Видачу стартових номерів організатори розпочнуть о дев’ятій ранку. Урочисте відкриття на набережній ставу традиційно розпочнеться опівдні, а стартовий постріл пробігу пролунає о 12-й годині 30 хвилин.

Для трійок лауреатів абсолютної першості серед чоловіків і жінок Дмитро Легоньков, Назар Іваськів і Тарас Худзик установили призовий фонд, еквівалентний 1200 доларам США. По 300 умовних одиниць отримають переможці, по 200 — срібні призери і по 100 — ті, хто фінішує третіми.

Організувати цьогорічний забіг зголосилися федерація легкої атлетики Тернопільської області і Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення за підтримки Тернопільської міської ради. Партнерами ж спортивного свята стали місцевий осередок громадської організації «Національний олімпійський комітет України» в Тернопільській області, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», торгова марка «Ласунка», мережа магазинів «Спортландія», експерти туристичного спорядження «Gorgany», торгова марка «Хомка», ТОВ «Медіспорт» і стоматологічна клініка «DVM».

Афіша організаторів