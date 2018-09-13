І українцям іноді щастить

Національна збірна України з футболу доволі переконливо розпочала новий турнір — Лігу націй. У двох стартових поєдинках із чехами і словаками підопічні Андрія Шевченка домоглися максимально можливого результату.

У першій групі Ліги «В» співвітчизники спочатку провели минулого четверга, 6 вересня, виїзну зустріч із збірною Чехії. Пропущений уже на четвертій хвилині гол після влучного удару Патрика Шика наших земляків, здалося, особливо не розчарував. Заволодівши територіальною та ігровою ініціативою, відновити рівновагу, щоправда, змогли лише в компенсований до першого тайму час. Півзахисник «Шальке» Євген Коноплянка, отримавши пас від Марлоса (Андрій Ярмоленко не став бити, відчувши, що партнер по команді перебуває у вигіднішому становищі), вийшов на ударну позицію і невідпорно пробив у правий від голкіпера суперників кут воріт.

А ось переможного гола Олександра Зінченка довелося чекати аж до третьої компенсованої хвилини другого тайму. Його співавтором цілком об’єктивно може себе вважати ще один гравець, який вийшов на заміну. Саме флангова передача київського динамівця Віктора Циганкова призвела спочатку до паніки у володіннях господарів, а за мить і вдалого відскоку м’яча під удар Зінченку — 2:1 на користь збірної України.

Ще напруженішим став недільний матч за порожніх трибун на «Арені «Львів». На відміну від чехів, збірна Словаччини поступатися українцям ініціативою намірів не мала, створила кілька небезпечних моментів біля воріт Андрія П’ятова. Тож усе вирішив єдиний у зустрічі гол, забитий Андрієм Ярмоленком на 81-й хвилині з одинадцятиметрового. І знову не обійшлося без везіння, адже чимало фахівців висловили переконання, що порушення правил словацьким захисником проти Віктора Циганкова було доволі сумнівним. Утім сам Мілан Шкріньяр визнав, що опонент його перехитрив. Змусив арбітра зробити висновок про те, що виставлена в двобої рука оборонця — порушення правил — 1:0 на користь збірної України.

Завершальні чотири матчі заплановані на два наступні осінні місяці цього року. В суботу, 13 жовтня, силами поміряються Словаччина — Чехія, у вівторок, 16 жовтня, — Україна — Чехія. Завершальний для України виїзний поєдинок зі Словаччиною призначено на п’ятницю, 16 листопада. А остаточний розподіл місць у першій групі Ліги «В» стане відомим у понеділок, 19 листопада, після гри Чехія—Словаччина.

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