ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. Директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павелко зазначає: від перших днів перебування на посаді президента Петро Порошенко приділяв надзвичайну увагу питанню незалежності церкви, оскільки воно «одне з ключових у галузі гуманітарної безпеки; навіть більше — національної безпеки як такої. Адже це речі, які дуже серйозно впливають на світобачення людей, на їх відчуття… На жаль, Російська Федерація дуже активно використовує церковний фактор, і ми маємо шукати захисту. Тому на пошук визнання (православних юрисдикцій. — Д. В.) були спрямовані серйозні зусилля і на найвищому рівні — Президента України, і на робочому рівні. Необхідно було роз’яснювати ситуацію в країні, розвінчувати міфи, які нав’язувала російська пропаганда, наводити факти нашого релігійного життя, вказувати роль російської сторони». За словами Р. Павелка, П. Порошенко зустрічався з румунським Патріархом. Кілька разів мав зустрічі з Патріархом Єрусалимським, із сербським Патріархом. Сам Павелко за дорученням Президента побував на Фанарі, в резиденції Вселенського Патріарха, не менше десяти разів. Ця робота велась роками, аж поки, як кажуть на Фанарі, «процес досяг зрілості».

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ЩЕ ЯКБИ ПАПІР БУВ СВІЙ… Відомий український поет і книговидавець Іван Малкович каже: «Подивіться: як тільки російських книжок у нас стало менше, вітчизняне книговидавництво почало відроджуватися. Україна стає самодостатньою книжковою державою. От якби ще й папір був свій…. Ганьба і сором. У найбільшій країні Європи вирубується і продається за кордон стільки лісів, а паперової галузі нема. Папір купуємо за валюту. Спробуй поставити на книжку низьку ціну, якщо вся поліграфія (папір, фарба, устаткування) — за валюту».

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А РОСІЯ ВДАЄ, ЩО НЕ БАЧИТЬ. Не можна спокійно читати рядки листа О. Сенцова, де він пише про своє здоров’я: «Состояние у меня примерно такое же: стабильно-хреновое. Ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия — это нехватка кислорода в органах, в основном в сердце и мозге. Тело, голова и конечности немеют. Кровоносная система не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине». Але царя в Кремлі це, схоже, не турбує. Мовчить і патріарх Кирило, не заступається за бранця і просто людину Божу.

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НОСТАЛЬГІЯ ЗА СРСР. Існує думка, що Крим — це проросійський регіон. Це не так, стверджує уродженець Сімферополя журналіст Павло Казарін. «Він Росію ніколи й не знав, він — прорадянський. Чому Крим та Донбас стали такими вразливими перед російською агресією? Тому що на СРСР прийшлася їхня золота доба. Крим — найпопулярніший курорт, а шахтарі могли заробляти більше, ніж радянські професори. Всіх цих людей вразила відповідна ностальгія, бо звикли до власної винятковості в радянський час. Крим гордовито повторював про себе, що він — «медаль на грудях планети», «край садів і виноградників», «непотоплюваний авіаносець», і дуже болісно переживав 1990-ті, коли виявилося, що такі самі гори є в Чорногорії, а в Єгипті можна купатися і засмагати весь рік…» — каже Павло Казарін.

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УКРАЇНЦІ В КАНАДІ. Шосте вересня 1891 року стало знаменним днем: до Канади прибули перші українські переселенці, що поклало початок масовій еміграції наших співвітчизників до цієї країни. Нині тут проживає найбільше після України та РФ етнічних українців. Переселенці сформували найбільшу слов’янську діаспору на території Канади. Станом на 2011 рік тут налічувалося 1251170 канадських українців (осіб українського походження, народжених або ж прибулих, що вже мають статус резидента чи громадянина країни).

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СЕСТРИ ПОРОШЕНКО ОБРАЛИ ЛОНДОН. Нещодавно дружина Президента України Марина Порошенко повідомила, що її доньки-двійнята Олександра та Євгенія вступили до навчальних закладів Великої Британії. Свого часу вони навчалися у міжнародному Concord College, що за три години їзди від Лондона. Тепер, за словами Марини Порошенко, дочки вступили до University of the Arts in London і University College London на спеціальності «анімація» та «економіка». University of the Arts in London є найбільшим навчальним закладом у світі, що спеціалізується на творчому та гуманітарному напрямах. Вартість навчального року тут — щонайменше 15 тисяч фунтів стерлінгів (понад півмільйона гривень). До цього слід додати витрати на проживання, харчування, проїзд… Щонайменше 600 тисяч гривень коштуватиме і навчання в University College London. За престижністю цей заклад третій у світі — після Оксфорду та Кембріджу. Серед його випускників — 29 лауреатів Нобелівської премії.

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СВЯЩЕНИКИ-ВДІВЦІ ЗМОЖУТЬ ЗНОВУ ОДРУЖИТИСЯ. Священний синод Константинопольського патріархату дозволив другий шлюб для овдовілих священиків. Зазначається, що дозвіл не поширюється на тих, хто покидає своїх дружин і хоче одружуватися з іншою жінкою. Підкреслюється, що кожен випадок буде розглядатися окремо Священним синодом Вселенського патріархату.

За інформаціями видань RISU, «Високий Замок», «Газета по-українськи», «День», «Сільські вісті».

Д. ВІТЮК, бібліотекар.

м. Тернопіль.

Фото з вільних джерел