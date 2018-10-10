Амбіційні дебютантки

Уже стартові поєдинки нового чемпіонату України з волейболу серед команд суперліги підтвердили: у жіночому турнірі з’явився новий і надзвичайно серйозний претендент на один з комплектів нагород. Кадровому потенціалові хмельницького «Новатора», який підвищився в класі, вигравши минулого сезону вищу лігу, могли б, без сумніву, позаздрити сім із восьми колективів елітного дивізіону.

Якщо в першому турі підопічні Олексія Колісецького у гостьових двобоях відібрали чотири очки із шести можливих у чинних срібних призерок із луцької «Волині», то минулих п’ятниці-суботи, 5—6 жовтня, пішли, так би мовити, ще далі. В домашніх зустрічах другого туру влаштували справжній іспит на міцність і витривалість бронзовим медалісткам із «Галичанки-ТНЕУ-Гадз».

На превеликий жаль тернопільських прихильників гри над сіткою, їхні улюблениці хоча б на задовільну оцінку не напрацювали. Причому наставник наших землячок Віктор Туркула, як на мій погляд, геть не мав змоги якось кардинально вплинути на хід подій. Навіть попри те, що віддавна домінує думка, ніби в ігрових видах спорту виграє завжди команда, а програє тренер…

І що з того, коли в міжсезоння (це нагадування, характерне для електронних ЗМІ, нарешті і без жалю, забудьмо: втраченого ж не повернеш) колектив залишили чотири гравці стартової шістки. А набагато впевненіша гра у захисті і при організації власних атак завдяки поверненню майстрів спорту міжнародного класу, ліберо Вікторії Дельрос і нового-старого диспетчера Ангеліни Мірчевої за всього бажання, не здатні компенсувати проблем у нападі. Як, зрештою, і надійної гри на блоці. Гідно завершувати наступальні зусилля «Галичанки» нині спроможна хіба 19-річна Олександра Міленко, яка за два ігрові дні «вбила» в майданчик суперниць аж 37 залікових «цвяхів». Та ще її ровесниця, дебютантка Вікторія Ігнатова час від часу, коли їй, звісно, не встигали завадити суперниці з досвідом виступів у суперлізі на чолі з колишньою зв’язуючою «Галичанки» Тетяною Хилюк, могла іноді ефективно завершити атаку.

Звідси й невтішні підсумки обох матчів у Хмельницькому — дві «сухі» поразки. Підсумок першого — 19:25, 23:25, 21:25, повторного — 16:25, 20:25, 17:25.

Однак «посипати голову попелом» аж ніяк не варто. 17 чи 18-річні спадкоємниці тих, хто завоював для «Галичанки» перші за вісім років медалі, з допомогою старших подруг по команді конче повинні зрозуміти: і чужого не цурайтеся, і власного научайтеся. Тільки тоді, а не інакше, зможете гідно постояти за честь волейбольного клубу, який докладає максимум зусиль, аби вивести вас у «майстри».

Інші результати другого туру: «Хімік» (Южне) — «Волинь» (Луцьк) — 3:0, 3:0, «Регіна» (Рівне) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 0:3, 1:3, «Університет» (Чернігів) — «Білозгар» (Вінниця) — 2:3, 1:3.

Надзвичайно мала надія на те, що підопічні Віктора Туркули після невдалого виїзного вояжу до Хмельницького поповнять власний доробок на власному майданчику. Адже в третьому турі, зустрічі якого відбудуться найближчих п’ятниці-суботи, 12—13 жовтня, їм доведеться схрестити зброю із самим «Хіміком». Початок дебютного поєдинку — о 18-й, повторного — об одинадцятій ранку. Утім надія вмирає останньою. Це звернення до тих, хто навіть попри прогнозований результат знайде можливість підтримати своїх улюблениць.

Фото з вільних джерел