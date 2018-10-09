Із нагоди відкриття III літніх юнацьких Олімпійських ігор, які нині тривають в столиці Аргентини Буенос-Айресі, в Тернопільській спеціалізованій школі №3 з поглибленим вивченням іноземних мов провели свої змагання. І, без сумніву, організатори мали слушність, назвавши їх малими олімпійськими іграми.

Під час спортивного свята юні фізкультурники і їхні батьки ознайомилися із сучасним олімпійським рухом, його філософією і цінностями, історією розвитку олімпізму та Олімпійських ігор. І разом з гостями, майстрами спорту, першим заступником Тернопільського осередку НОК України Віталієм Ігнатенком, заступником — головою обласного відділення Олімпійської академії України Андрієм Огнистим та під керівництвом учителя фізичної культури, відмінника освіти України Любомира Бенцала з допомогою ігор і забав весело і з користю провели час.

Спортивний інвентар для проведення шкільної олімпіади люб’язно надала федерація легкої атлетики Тернопільської області. А гості від імені НОК України передали шкільній бібліотеці комплект олімпійської літератури англійською мовою. Кожен учасник змагань теж отримав призи із символікою НОК України.

Фото Андрія ОГНИСТОГО