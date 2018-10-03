В ТНПУ провели наукову координаційну раду

Всеукраїнський лінгвістичний діалог відбувся на кафедрі філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка. Тут пройшла наукова координаційна рада під назвою «Закономірності розвитку мов і практика мовної діяльності».

Конференцію розпочали зі вступного слова ректора ТНПУ доктора філософський наук Богдана Буяка. З вітальним словом виступила декан факультету філології і журналістики доктор філологічний наук Тетяна Вільчинська.

Вербальний континуум літературної мови в інтегральному вимірі продемонструвала присутнім заходу український мовознавець і педагог, доктор філологічних наук, професор Любов Струганець.

Христина НАДАЛА,

студентка факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

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