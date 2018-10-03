Головне — не зволікати з реваншем

Уже в першому після відставки головного тренера Віталія Шумського поєдинку гравці тернопільської «Ниви» здобули доволі впевнену перемогу. Минулої неділі під керівництвом виконувача обов’язків наставника Вадима Боженка в Чернівцях здолали сусідів по турнірній таблиці, місцеву «Буковину» — 2:0.

Саме цей суперник, нагадаю, зіпсував зелено-жовтим старт на власному полі в нинішньому чемпіонаті України серед команд групи «А» другої ліги, здолавши «Ниву» за присутності чотирьох з половиною тисяч глядачів з аналогічним рахунком. Тож до сусіднього обласного центру на матч-відповідь другого кола наші земляки, без сумніву, вирушили з наміром узяти реванш.

І задуманого, повторюся, доволі впевнено вдалося досягти. Причому, як і наприкінці липня, гості вперше засмутили суперників на 25-й хвилині. Співавтором гола став півзахисник тернопільців Богдан Слоневський, чий удар-навіс зі штрафного, призначеного метрів за тридцять до воріт суперника, перетворився на результативну передачу лідерові атак Олексієві Литовченку. Куди більш фактурним за нападника оборонцям залишилося хіба спостерігати, як набагато нижчий за них на зріст колишній одноклубник ударом головою відправив шкіряну кулю точнісінько у кут воріт.

Невдовзі ж після відпочинку Богдан Слоневський долучився і до того, аби його команда сповна реваншувалася перед принциповими опонентами. Саме він на 56-й хвилині виконав із правого флангу розрізну передачу на Ігоря Олексієнка, який, не гаючись, завдав удару по воротах із гострого кута. Голкіпер м’яч парирував, але ця обставина хіба на секунду-другу відвернула покарання господарів за невпевнені дії в захисті. Першим устигнувши на добивання, Микола Темнюк ефектним пострілом записав до свого активу дебютний гол за «Ниву». Залишилося хіба констатувати, що тернопільці подвоїли свою перевагу на двадцять хвилин швидше, аніж це вдалося в гостях буковинцям.

Безпосередньо перед фінальним свистком гравці «Буковини» мали чи не єдиний шанс «розмочити» рахунок. Однак голкіпер «Ниви» Роман Жмурко, продемонструвавши блискучу реакцію, залишив власні володіння недоторканими.

Інші результати одинадцятого туру: «Полісся» (Житомир) — «Верес» (Рівне) — 0:1, «Нива» (Вінниця) — «Черкащина» — 0:0, «Калуш» — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 1:0, «Минай» (Закарпатська область) — «Поділля» (Хмельницький) — 1:0.

Не менш амбітні суперники очікують на гравців «Ниви» і в дванадцятому турі. В неділю, 7 жовтня, наші земляки прийматимуть «Калуш». Початок зустрічі — о 16-й годині.

Фото із сайту ФК «Нива»