Де ж, як не у Львові

Минулого тижня у Львові визначилися лауреати чемпіонату України з велосипедного спорту на треку з олімпійських та не олімпійських дисциплін. Вибором місця проведення змагань організатори, на щастя чи на превеликий жаль, не переймалися: де ж їх проводити, як не на єдиному в державі критому велосипедному треку.

Утім велосипедисти проблемами розвитку вітчизняної спортивної інфраструктури навряд чи переймаються. Як і їхні колеги-саночники, які на батьківщині мають змогу тренуватися хіба на доісторичній за сучасними мірками дерев’яній трасі в Кременці, чи біатлоністи, наперекір яким сучасні владоможці, не соромлячись, доводять до банкрутства один з небагатьох центрів олімпійської підготовки в Підгородньому Тернопільського району, де за роки незалежності зуміли виховати одну з чотирьох олімпійських чемпіонок із цього найпопулярнішого виду спорту.

І зрозуміло чому. Навіть попри геть не ідеальні умови для підготовки ті ж елітні велосипедисти з Тернопільщини насамперед мали докласти максимум зусиль для виконання завдань поставлених їхнім наставником Володимиром Павелком. І підопічні заслуженого тренера України не підвели. Сказане передусім стосується двох із шести наших земляків, майстрів спорту міжнародного класу, студента ТНЕУ Віталія Гриніва і студента ТНТУ імені І. Пулюя Владислава Щербаня, які нині вдосконалюють майстерність в обласній ШВСМ.

На пару вибороли «золото» в одному з найбільш видовищних видів програми — парній груповій гонці на очки. Причому перипетії боротьби в медісоні (професійна термінологія) не могли залишити байдужими як спеціалістів, так і вболівальників. Більшу частину перегонів ішли «колесо в колесо» з дуетом із Донецької області. Але на вирішальному відрізку дистанції, зібравшись із силами, відірвалися від конкурентів на одне коло і змогли втримати цю перевагу до завершального фінішу.

Ще один тріумф Гриніва із Щербанем припав на командну гонку переслідування. А Віталій засвідчив свою перевагу над конкурентами ще в індивідуальних стартах — у гонці з чотирьох етапів під назвою «омніум».

У лідерів тернопільського велосипедного спорту підростає і гідна зміна. В груповій гонці на очки не було рівних іншому студентові економічного Назарові Покойовому, який теж нині займається в обласній ШВСМ. А студентові технічного коледжу іншого із згаданих вишів, вихованцеві Тернопільської ОДЮСШ Артемові Авдаляну виявилося до снаги вибороти «бронзу» в складі змішаної збірної в командному спринті.

На фото: церемонія нагородження лауреатів парної групової гонки на очки. На верхній сходинці п’єдесталу пошани — Віталій ГРИНІВ і Владислав ЩЕРБАНЬ.

Фото з архіву Володимира ПАВЕЛКА