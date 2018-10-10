З учорашніми аматорами жарти погані

І після домашнього матчу дванадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги прихильники тернопільської «Ниви» залишали стадіон вельми розчарованими. П’ята в сезоні поразка їхніх улюбленців, причому четверта(!) на власному полі — 1:2.

Забивши минулої неділі одному з лідерів групи «А» футбольному клубові «Калуш» так званий гол у «роздягальню», відразу після поновлення гри зелено-жовті за якихось дві хвилини (із 47-ї по 49-ту) дозволили спочатку Дмитрові Скакуну, а пізніше Данилові Книшу практично без перешкод «розстріляти» ударами із середньої відстані свого голкіпера Романа Жмурка. І все перевернути з ніг на голову.

Школа підготовки київського «Динамо», очевидно, намарне для обох не минула. Не зумівши пробитися до основного складу одного з грандів вітчизняного футболу, 25-річний нападник Скакун чимало пограв за стрийську «Скалу», а також «Оболонь-Бровар» і «Нафтовик-Укрнафту». Натомість на три роки молодший за нього півзахисник Книш устиг набратися певного досвіду в колишній команді прем’єр-ліги, кам’янській «Сталі». Нині ж обоє беруть активну участь у звичному, як для вітчизняного футболу останніх років, експерименті, який полягає в тому, що вчорашні аматорські колективи за два-три сезони чи не до елітного дивізіону пробиваються. Адже той же «Калуш» веде боротьбу за чільну позицію з іншим дебютантом, закарпатським «Минаєм».

Біда хіба лишень у тому, що такі нувориші зазвичай як легко з’являються в українському футболі, так і ще легше зникають. Відразу після того, як у їхніх власників вичерпуються кошти чи бажання інвестувати у футбол. Згадайте хоча б ту ж «Сталь», яка «прихопила» із собою в небуття ще й донецький «Металург», винниківський «Рух», волочиський «Агробізнес», які нині серед записних аутсайдерів першої ліги. Чи «народний» рівненський «Верес» з його «грою в наперстки» під час передачі перед цим сезоном місця в прем’єр-лізі іншій аматорській команді. Про яке дотримання футбольними функціонерами з федерації правил чесної гри може ітися, коли навіть відсутність належної елементарної матеріальної бази (зібрати збірну варягів набагато простіше, аніж постійно перейматися розвитком інфраструктури, підготовкою резервів тощо) не перешкоджає допускати такі футбольні клуби до змагань майстрів. Мабуть, через якісь інші, причому «вагоміші», аргументи. Дійшло до того, що навіть у тій же групі «А» другої ліги четверо з десяти команд приймають суперників на «непідконтрольних» територіях: житомирське «Полісся» — в Новоград-Волинському, рівненський «Верес» — у Млинові, «Чайка» з Петропавлівської Борщагівки — то в Лютежі, то в Макарові, скооперована з місцевою медичною академією «Черкащина» — в Білозір’ї.

Тож і красень-гол, забитий на 44-й хвилині півзахисником «Ниви» Ігорем Гаталою відмінним ударом під перекладину з відскоком м’яча за лицьову лінію воріт, з огляду на сказане, хіба виняток із правил. Як і не менш фантастичний удар Ігоря Кохмана, який місяць тому у першовересень допоміг «Ниві» врятуватися в іншій домашній грі з «Черкащиною». А ось загальний рівень майстерності футболістів, як не прикро констатувати, не дає змоги поки команді піднятися вище сьомої позиції в суперечці десяти колективів. Добре, що хоч виконувач обов’язків головного тренера Вадим Боженко оптимізму не втрачає. У виїзній зустрічі наступного туру з «Минаєм» прагнутимуть тільки перемоги.

Інші результати дванадцятого туру: «Верес» — «Нива» (Вінниця) — 0:1, «Чайка» — «Минай» — 1:1, «Черкащина» — «Буковина» (Чернівці) — 2:0, «Поділля» (Хмельницький) — «Полісся» — 2:0.

Закарпатський «Минай», до речі, єдина команда, яку «Нива» в першому колі здолала на своєму полі. Тож чому б наступної суботи, 13 жовтня, не повторити успіху вже у виїзній грі?

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