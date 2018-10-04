Вільне життя
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04.10.2018 автор:  Вільне Життя

Й оплески в нагороду

Минулої неділі вже в двадцять шостий раз у гусятинському лісопарку відбувся традиційний пробіг пам’яті Северина Наливайка. Учасники змагань визначили також лауреатів відкритої першості селища з оздоровчого бігу. 

У гості до місцевих прихильників здорового способу життя знову приїхали їхні друзі за вподобаннями з Чорткова, Шумська, Теребовлі і Тернополя. Тож на старті зібралося доволі солідне товариство — 53 бігуни. Суперечка на дистанції 1000 метрів у молодшій юнацькій віковій групі засвідчила перевагу Івана Музики з Гусятина і Діани Палюх із Личківців, у старшій — студентів Гусятинського коледжу Вікторії Юстин і Максима Драпалюка.

Найбільший же інтерес, без сумніву, викликав основний забіг на 10000 метрів. На фініші найбільше оплесків від уболівальників дісталося переможцям — тернопільцеві Ігореві Зарембі і Олені Калугіній зі Старого Нижбірка. Лауреати змагань нагороджені також медалями, дипломами і цінними призами, а переможці всіх вікових груп — ще й преміями.

Гусятинська селищна рада, її відділ у справах молоді, спорту та туризму, районне комунальне підприємство «ФСТ «Колос» — спорт для всіх», які потурбувалися про належну організацію змагань і нагородження лауреатів, разом із головним суддею та засновником традиційних стартів Василем Рогою висловили щиру подяку місцевим підприємцям за фінансову допомогу.

А. КУЗИК,

директор районного комунального підприємства «ФСТ «Колос» — спорт для всіх».

Фото з архіву автора

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