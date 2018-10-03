Молодь рівняється на майстрів

Останні два по-справжньому літні вересневі дні збіглися з проведенням на Тернопільському міському стадіоні чемпіонату області з легкої атлетики серед вихованців ДЮСШ трьох вікових груп. Паралельно ж із чемпіонатом відбулися і традиційні всеукраїнські змагання з легкоатлетичних стрибків «Меморіал Олега Семираза».

Головний підсумок змагань юних тернопільських прихильників «королеви спорту», на думку відповідального секретаря федерації легкої атлетики Тернопільської області Леоніда Дахновського, — тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл краю не втомлюються готувати спортсменів, здатних показувати високі результати. Причому, починаючи від найстарших, юнаків і дівчат 2001—2002 років народження, і завершуючи наймолодшими, яким тринадцять чи ще менше.

Серед цьогорічних чи майбутніх випускників свої лідерські амбіції знову переконливо підтвердили Вадим Трач (100 м), Данило Буженін (200 м), Ігор Шманько (400 м), штовхальники ядра Валентина Павлів і Вікторія Мітюрьова, дискобол Ігор Висоцький. Серед 14—15-річних у забігах на 400 і 800 метрів не було рівних переможниці нещодавнього командного чемпіонату України Тетяні Когут. Як і чемпіонці області в бігу на 200 метрів Вікторії Драгунцовій, списометальникам Дарині Мостовій і Степанові Петришину, штовхальниці ядра Тетяні Бучинській, прихильниці спортивної ходьби Олександрі Франків. А з оптимізмом дивитися в майбутнє дозволяють досягнення наймолодших — дворазових чемпіонок області Сніжани Лаврин (100 і 200 м), Марії Мочук (800 і 1500 м), списометальника Олексія Навроцького, стрибуна у висоту Матвія Чауса.

За підсумками командної суперечки на п’єдестал пошани піднялися збірні чотирьох навчальних спортивних закладів. Легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ стали переможцями в найстаршій і в наймолодшій вікових групах, а також вибороли третє місце серед спортсменів 2003—2004 років народження. У середній віковій групі, до речі, не було рівних Бережанській ДЮСШ, яка також посіла друге місце в наймолодшій. Колектив Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту може похвалитися підсумковими другими позиціями в найстаршій і середній вікових групах і третьою — у наймолодшій, Бучацької ДЮСШ — третім місцем серед легкоатлетів 2001—2002 років народження.

Чотирнадцять найкращих за підсумками чемпіонату легкоатлетів увійшли до збірної області, яка вже найближчого четверга, 27 вересня, вирушить до Дніпра на командний чемпіонат України серед юнаків і дівчат 2001 року народження і молодших.

А враженнями від традиційних всеукраїнських змагань пам’яті першого на Тернопільщині серед чоловіків майстра спорту міжнародного класу, заслуженого тренера України Олега Семираза, який десять років тому передчасно пішов із життя, поділився заслужений тренер України Михайло Васірук. Передусім порадувала масовість. Свою майстерність у стрибках у довжину, висоту і потрійним продемонстрували близько вісімдесяти спортсменів. Від наймолодших — восьмирічних Єлизавети Краківської з Анною Варушичевою і дев’ятирічного внука головного організатора меморіалу, колишнього наставника Олега Володимировича Семираза Євгена Тимофійовича Кармелюка Матвія Кармелюка — до визнаних майстрів. У гості до тернопільських легкоатлетів приїхали їхні друзі-суперники з Бердичева Житомирської, Козятина Вінницької областей, Львова, Червонограда.

Окрасою меморіалу стали саме стрибки в довжину, які були головною профільною легкоатлетичною дисципліною Олега Семираза. Адже за титул переможця сперечалися чемпіон Європи серед молоді Владислав Мазур із Бердичева і багаторазовий призер чемпіонатів України, тернопілець Сергій Крук. Успіх першому з них приніс стрибок на 7 метрів 77 сантиметрів. Цей результат — новий рекорд меморіалу.

Всеукраїнські змагання відбулися за сприяння Тернопільської міської ради. А спонсорами стали колишні відомі тернопільські легкоатлети. Мова про Дмитра Мишку і Костянтина Нагорного, а також про Олега Галатиму, Олександра Короля, Олега Стефанишина, Миколу Роздольського, які нині мешкають у США і Канаді.

На фото: переможний стрибок Владислава МАЗУРА; під час змагань.

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