Набули міжнародного досвіду

Наприкінці минулого тижня в Стрию на Львівщині визначилися лауреати традиційного міжнародного юнацького турніру з греко-римської боротьби «Кубок Довбуша». За нагороди цьогорічних змагань сперечалися понад три сотні борців з України, Словаччини, Молдови, Німеччини, Румунії і Болгарії.

Серйозна конкуренція не завадила успішному виступові юних вихованців Тернопільської комунальної ДЮСШ із греко-римської боротьби. В суперечці атлетів, чия вага не перевищує 41 кілограма, переможцем став Анатолій Паснак із ЗОШ №12, другим фінішував Ілля Павлович із ЗОШ №16.

А ще два «срібла» до скарбнички навчального спортивного закладу поклали Максим Радик із ЗОШ Великої Березовиці, який змагався в наступній ваговій категорії, та Ігор Хмелярський із ЗОШ №28 — у ваговій категорії до 52 кілограмів.

Тернопільські борці займаються під керівництвом заслуженого тренера України Андрія Телебана і майстрів спорту Володимира Лучанка та Сергія Вар’яна.

Фото з архіву навчального спортивного закладу