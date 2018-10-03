Назва стадіону як стимул учасникам стартів

Шість із половиною сотень спортсменів із більшості областей нашої держави змагалися за нагороди командного чемпіонату України з легкої атлетики серед не старших вісімнадцяти років юнаків і дівчат. Змагання відбулися в Дніпрі на спортивній арені з промовистою для цієї вікової категорії учасників назвою — «Олімпійські резерви».

Збірна Тернопільщини серед фаворитів суперечки в командному заліку, звісно, не значилася. Однак, як і зазвичай чи не у всі роки незалежності, без нагород не залишилася. Вдвічі ж приємніше, що естафету незаперечного лідера збірної області старшої юнацької вікової групи у фаворитів попередніх років Івана Карюка і Василя Макуха впевнено підхопила вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут, яка тільки з наступного до неї увійде.

Навіть не маючи змоги ні вдома, ні в Тернополі повноцінно тренуватися в одній зі своїх улюблених дисциплін, бігові на 2000 метрів із перешкодами, підопічна Володимира Дуди два тижні тому більш ніж переконливо здолала ровесниць у Харкові, де відбувся аналогічний чемпіонат серед юнаків і дівчат 2003 року народження. Наприкінці ж минулого тижня на схилах Дніпра вже на рік-два старші конкурентки хіба на початку дистанції мали нагоду запам’ятати номер талановитої юнки з Бережан.

На фініші їм уже точно це було не під силу — перевага нашої землячки склала практично півхвилини. Електронний хронометр Тетяна зупинила на позначці 7 хвилин 30,05 секунди. Повторити норматив другого розряду, який вона вже підкорила і в стипль-чезі, і в «гладкому» бігові на 800 метрів, удруге підряд не вдалося передусім через відсутність гідної конкуренції. Попри те сподіватимемося, що в срібної призерки торішнього молодіжного чемпіонату Європи, майстра спорту міжнародного класу Наталії Стребкової підростає гідна зміна.

Талановиті юні тернопільські прихильники «королеви спорту» традиційно також здатні і на приємні, причому, неочікувані сюрпризи. Після завершення змагань у Дніпрі саме так можна сказати про підопічних тренера Бучацької ДЮСШ Миколи Головацького, який займається з молодшими земляками-метальниками в Жнибородах. За рік-другий (перебільшую, звісно, хоча і не набагато: вчителеві фізкультури місцевої ЗОШ під тридцять) його підопічні вже готові скласти конкуренцію суперникам чи не під час усіх змагань, в яких беруть участь. Не вдалося, скажімо, минулої суботи завоювати ще одну медаль всеукраїнських стартів штовхальниці ядра Валентині Павлів (фінішувала відразу за призерами з результатом 12 метрів 60 сантиметрів) — не біда. На рік молодший за неї земляк Михайло Труш, установивши особисте досягнення (14 м 97 см), уперше в житті піднявся на п’єдестал пошани всеукраїнських змагань. А як не похвалити ровесника Валі Ігоря Висоцького. Так само нове особисте досягнення в метанні диска (43м 05 см) і йому допомогло завоювати четверте місце.

Не осоромилися і «втомлені» цивілізацією мешканці обласного центру, які займаються легкою атлетикою в тернопільських ОДЮСШ із літніх видів спорту і просто ОДЮСШ. П’ятими фінішували вихованець першого із згаданих навчальних спортивних закладів Вадим Трач (підопічний Олега Данилюка) і штовхальниця ядра Вікторія Мітюрьова, якій у роботі з нею допомагає відповідальний секретар обласної федерації легкої атлетики Леонід Дахновський. А сусід і підопічний заслуженого тренера України Михайла Васірука Денис Загалюк, установивши особисте досягнення в стрибках у висоту (185 см), виборов дев’яте місце.

На фото: чемпіонка України Тетяна КОГУТ разом зі своїм наставником Володимиром ДУДОЮ; після завершення змагань штовхальників ядра першим на п’єдестал пошани піднявся бронзовий призер Михайло ТРУШ.

Фото з архіву обласної федерації легкої атлетики