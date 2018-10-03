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03.10.2018 автор:  Віра Перун

На Тернопіллі аферисти видурили понад мільйон гривень

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо шести учасників організованої групи направила прокуратура Тернопільської області.

Шахраї створили фірму і під приводом укладення договору фінансового лізингу, за вартістю нижче ринкових цін, видурювали у потенційних покупців суми коштів від 20 до 70 тисяч гривень, повідомили в прес-службі прокуратури області.

Учасникам злочинного угруповання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство) загрожує покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Фото з вільних джерел

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