Нові праці Юрія Завадського

Нещодавно у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка радо зустріли випускника кафедри, а зараз відомого українського поета, громадського діяча, видавця, кандидата філологічних наук Юрія Завадського.

Він репрезентував книги «Фан-хіва. Назад до природи» і «Кон-ріка. Експедиція».

Світогляд літературознавця – наукові і творчі зацікавлення: поезія і комп’ютерні технології у мистецтві.

З історичної розповіді науковця студенти і викладачі почерпнули багато інформації щодо кордонів України та мали можливість візуально ознайомитися з цим.

Христина НАДАЛА,

студентка факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото авторки