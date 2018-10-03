Олімпійська родина Тернопільщини: в майбутнє — з надією

Зручно вмостившись за клавіатурою комп’ютера, аби розповісти вам, шановні читачі, про хід і підсумки чергових звітно-виборних зборів Тернопільського місцевого осередку Національного олімпійського комітету України, які минулої п’ятниці, 28 вересня, відбулися в Тернопільському національному економічному університеті, передусім упіймав себе на думці, що давно вже не був учасником такого демократичного зібрання. Відверте обговорення доповідей голови і ревізійної комісії, проблем, які чи не з усіх боків обсіли фізичну культуру і спорт у краї, вибори нового складу осередку і його голови з дотриманням усіх статутних норм, привселюдний підрахунок підсумків таємного голосування, без найменшого натяку на нібито актуальну нині «політичну» доцільність.

Голова місцевого осередку, олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна розпочала звітну доповідь про зроблене за останні чотири роки із запевнення, що може прямо дивитися у вічі членам громадської організації. Хоча через продовження активних виступів у складі національної збірної найпопулярнішого в Україні зимового виду спорту і не могла бути особисто присутньою на всіх без винятку подіях та акціях, що їх НОК України через свої місцеві осередки традиційно організовує в нашій державі, про пропаганду сучасного олімпійського руху не забувала ніколи. І під час відвідання малої батьківщини, і в Києві, інших містах неодмінно брала участь в олімпійських днях, уроках, пробігах, постійно спілкувалася з вітчизняними прихильниками спорту на представницьких міжнародних змаганнях, а також завдяки участі в багатьох спеціалізованих телевізійних програмах, спілкуванню з уболівальниками через соціальні мережі.

Вдячна уславлена спортсменка за проведену роботу і своїм соратникам з відділення та виконавчого комітету. Адже, як сказав, доповнюючи її виступ перший заступник голови Віталій Ігнатенко, тернопільський осередок протягом усього звітного періоду був серед найкращих у НОК України. Масовістю відзначалися чи не всі організовані ним акції, регулярно проводилися турніри з багатьох видів спорту, приурочені до знакових подій чи пам’яті відомих активістів олімпійського руху. А юні фізкультурники краю неодноразово ставали лауреатами всеукраїнського турніру «Олімпійське лелеченя».

Уболіванням за справу, якій присвятили все життя, були сповнені і виступи членів осередку, представників різних федерацій та громадських активістів Анатолія Малищика, Ігоря Мамалиги, Віктора Щура, Павла Клочка, Галини Федорович, Володимира Мариновського, Валерія Нікітюка, Ігоря Починка. Привітання делегатам звітно-виборних зборів від президента НОК України Сергія Бубки зачитав представник Всеукраїнської громадської організації, голова місцеволо осередку в Івано-Франківській області Мирослав Карабін. А Олена Підгрушна нагородила найбільш активних членів тернопільського осередку почесними відзнаками НОК України.

Визнавши роботу Тернопільського місцевого осередку за звітний період задовільною, громадські активісти склали свої повноваження. Далі — обрали новий його склад, який і мав визначитися з новим керівником громадської організації. Робити вибір довелося з двох кандидатур — Олени Підгрушної і народного депутата України Ігоря Побера, якого висунула обласна федерація каное. Після таємного голосування лічильна комісія оголосила, що перемогла Олена Підгрушна. Із сімдесяти п’яти делегатів, які взяли участь у виборах, 45 віддали свої голоси за неї. Обрані також члени виконкому і заступники голови. Першим став Віталій Ігнатенко, заступниками — Володимир Мариновський, Андрій Крисоватий і Андрій Огнистий.

На завершення ж упевнений, що репортаж із звітно-виборних зборів обов’язково має стати фоторепортажем. І не завдяки протокольним фото з президії. Напередодні зборів Олена Підгрушна завітала в гості до юних вихованців Тернопільської комунальної ДЮСШ №2 на олімпійський урок. Присвятили його проводам на треті літні юнацькі Олімпійські ігри, які найближчої суботи, 6 жовтня, розпочнуться в столиці Аргентини Буенос-Айресі, однієї з найталановитіших гімнасток нашої країни, вихованки навчального спортивного закладу Анастасії Бачинської.

Яскраве спортивне свято, під час якого юні гімнасти і фехтувальники після показових виступів отримали призи з рук олімпійської чемпіонки, а потім разом із нею, наставником Анастасії, заслуженим тренером України Тетяною Геращенко, мамою Наталією Ярославівною, директором ДЮСШ №2 Андрієм Рибаком, начальником відділу молоді і спорту Тернопільської міської ради Валерієм Кравчуком та Віталієм Ігнатенком щиро побажали своїй старшій подрузі удачі на престижних міжнародних стартах.

А ось і світлини із самих звітно-виборних зборів.

Фото Василя БУРМИ та автора