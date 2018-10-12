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12.10.2018 автор:  Богдан Дікальчук

П’ятнадцята ротація служби правопорядку

Двадцять восьмеро військовослужбовців Тернопільського зонального відділу військової служби правопорядку вирушили сьогодні до Попасної на Луганщині. Сааме в цьому населенному пункті міститься одна з військових комендатур. 

— Це вже п’ятнадцята ротація, і здійснюємо ми її напередодні Покрови, — каже начальник зонального відділу військової служби правопорядку полковник Іван Бугай. — У неділю, 14 жовтня, в Попасній відбудуться урочистості з нагоди Дня захисника України. Сьогодні ж наші військовослужбовці отримають грамоти, подяки, премії, цінні подарунки, медалі від командування, міської, обласної ради й облдержадміністрації.

Під час урочистих проводів отець Андрій Шалай поблагословив захисників і освятив ікону Покрови Пресвятої Богородиці, яку вишила дружина військовослужбовця Христина Гаврішко для комендатури Попасної.

— Хочу, щоб вона була там доти, доки перебуватимете ви, — звернулася жінка до побратимів свого чоловіка, — оберігала вас, допомагала в усьому, щоб ви завжди перебували під святим Покровом Богородиці…

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