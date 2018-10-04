Радіймо кожної миті життя

Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку в шахово-шашковому клубі «Авангард» традиційно зібралися любителі двох інтелектуальних ігор, яким за шістдесят. Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення спільно з клубом, як завжди, організували для них відкриті обласні турніри з шахів і шашок «Спорт для всіх — радість життя» серед чоловіків і жінок.

Минулої неділі, щоправда, продемонструвати свою майстерність вирішили лише представники сильної половини людства. Найстаршому з них, Саві Савовичу Цигипалу, до речі, 74 роки. Але поважний вік не завадив ветеранові показати надійну гру. Хоча до числа призерів не потрапив. Надто серйозною була конкуренція у змаганнях за коловою системою.

У турнірі шахістів, скажімо, перемогу здобув знаний майстер із Збаража Віктор Юзюк. За ним — Борис Скляр з Острова Тернопільського району і Сергій Філик із Вишнівця. Не дав підстав засумніватися в своїй перевазі над суперниками і шашкіст, майстер спорту Тарас Турчин із Теребовлі. Друге місце виборов його земляк із Золотників Орест Палихата, третє — Ростислав Шумський із Тернопільського району.

Лауреати змагань нагороджені грамотами, медалями і призами від «Спорту для всіх» та видавництва «Школярик».

О. ГИКАВА.

Фото з архіву тернопільського «Спорту для всіх»