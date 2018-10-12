Раді за вихованців!

«ВЖ плюс» уже встигло розповісти про успіхи тернопільських богатирів на проведеному у Львові Кубку Асоціації гирьового спорту України. Серед тих, хто відзначився в знаменитому передусім завдяки відомій народній пісні Стрийському парку визнаної столиці Західної України, де знаходиться спортивний комплекс Національного університету «Львівська політехніка», і вихованці очолюваної Олександром Куриляком Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Натхненні прикладом уславленого наставника, заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Зіновія Кульчицького, якому в класичному двоборстві і в п’ятдесят п’ять не було рівних серед атлетів, чия вага не перевищує 87 кілограмів, не лише серед ветеранів, а й у головному турнірі, відразу троє його підопічних теж повернулися додому тріумфаторами баталій юніорів.

У тому ж двоборстві ніхто з конкурентів так і не зміг перевершити результатів однакового за вагою з наставником Назарія Гука і Володимира Воловика, який змагався у ваговій категорії до 95 кілограмів. Натомість уродженець Збаражчини Володимир Гуменний, який починав займатися силовими видами спорту під керівництвом старшого земляка Віталія Гуголя, перевершив усіх конкурентів у вправі за довгим циклом вагової категорії до 74-х кілограмів.

Ще одні перегони вітчизняних богатирів, до речі, стали відбірковими перед призначеним на 8—11 листопада цього року Кубком Європи з гирьового спорту. Право захищати честь нашої держави на представницьких стартах завоювали всі лауреати турніру у Львові. Колектив Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту щиро вітає вихованців навчального спортивного закладу та їхнього наставника з вагомими досягненнями.

А. ЯЦИНА,

заступник директора Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

На фото: під час змагань; щасливі вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту разом зі своїм наставником Зіновієм КУЛЬЧИЦЬКИМ і колишнім вихованцем школи Антоном Дулем (у червоній футболці).

Фото з архіву навчального спортивного закладу