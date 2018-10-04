«Срібло» Тетяни Боднар

Наприкінці минулого тижня в Чернігові визначилися лауреати чемпіонату України з настільного тенісу серед спортсменів двох нозологій інвалідності. За нагороди змагань сперечалися 84 майстри малої ракетки з вісімнадцяти областей нашої держави.

Двоє вихованців тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» продемонстрували свою майстерність у турнірах спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. І переконливо засвідчили, що є одними з найкращих. Виборовши друге місце в суперечці жінок, 25-річна Тетяна Боднар із Тернополя виконала норматив кандидата в майстри спорту. А 55-річний ветеран із Кременця Тарас Гуменюк у своєму класі посів почесне п’яте місце.

На фото: срібна призерка чемпіонату України Тетяна БОДНАР.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»