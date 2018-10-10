Турніри передплатників «ВЖ плюс», як завжди, — у листопаді

Традиційні осінні турніри передплатників «Вільного життя плюс» зі швидких шахів привертають увагу передусім тим, що участь у них можуть узяти всі, без винятку, друзі і шанувальники газети. А, окрім змагань дорослих, окремі турніри ось уже скільки років проводять і для юних шахістів віком до чотирнадцяти років.

Нова зустріч шанувальників древньої гри в прес-клубі «ВЖ плюс» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Сагайдачного, 9) призначена на неділю, 11 листопада 2018 року. Дитячі змагання відбудуться там же тижнем пізніше — у неділю, 18 листопада. Для участі в обох турнірах треба пред’явити квитанцію або її копію на передплату дворазового випуску «ВЖ плюс» (індекс 98706) на весь 2019 рік чи на перше його півріччя. Якщо хтось із певних причин не зміг передплатити газету завчасно, то може це зробити безпосередньо перед змаганнями. Вартість річної передплати 415 гривень 70 копійок, піврічної — 209 гривень 75 копійок.

Кожному шахістові на партію даватиметься п’ятнадцять хвилин. Реєстрація учасників — із десятої години. Початок обох турнірів, які, нагадаю, відбудуться з інтервалом у тиждень, —об одинадцятій ранку. На переможців і призерів чекають призи та грошові винагороди.

Довідки за телефоном 23-54-65.

Фото Василя БУРМИ