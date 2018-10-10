У кросі найсильніші бережанці

Чемпіонат області з легкоатлетичного кросу серед вихованців ДЮСШ минулої суботи традиційно відбувся в тернопільському парку «Загребелля». За нагороди змагань сперечалися збірні шести навчальних спортивних закладів краю.

І вже з першого забігу дівчат віком до п’ятнадцяти років на дистанції 1000 метрів лідерство захопили легкоатлетки, які в Бережанській ДЮСШ займаються під керівництвом Володимира Дуди. Адже першою дісталася фінішу Зоряна Ткач. За нею — Юлія Федьків із ДЮСШ Тернопільського району і Катерина Стадник із Гусятинської ДЮСШ. Юнаки ж цієї вікової групи випробували себе на вдвічі довшому відрізку. Найкращий час показав Назар Порадовський із Шумської ДЮСШ, компанію на п’єдесталі якому склали Євген Капуш із приміського району і Дмитро Сулило з Тернопільської ОДЮСШ.

У старшій юнацькій віковій групі (бігуни віком до сімнадцяти років) тріумфували біатлоністка і легкоатлетка одночасно Олександра Усенко із Шумщини і Віктор Гнатів із обласної школи. Але заслуговують на похвалу також талановита регбістка з Кременця Юлія Медведчук, товариш переможця по тренуваннях Ігор Яремчук і ще двоє бережанських бігунів — Ольга Глущак та Юрій Олійник. Причому дівчата здолали 2000, хлопці — 3000 метрів.

Забіг же не старших дев’ятнадцяти років юніорів, на жаль, став найменш масовим. Не можна не віддати поваги Христині Паньків з обласної ДЮСШ, яка, не маючи конкурентів, усе ж показала непоганий час у бігу на 3000 метрів. А після забігу представників сильної статі на 4000 метрів на п’єдестал пошани піднялися Олександр Юрчик з ОДЮСШ, Богдан Данилюк із Заліщицької ДЮСШ і ще один представник обласного центру Дмитро Ковальчук.

Після підрахунків суддівська колегія з’ясувала, що легкоатлети Бережанської ДЮСШ так нікому командною першістю і не поступилися. Друге місце в збірної Тернопільської ОДЮСШ, яку до стартів готували Богдан та Оксана Дуди і Ольга Стефанишин, третє — у ДЮСШ Тернопільського району (Володимир Назарко і Михайло Кручовий). На завершення ж згадаю й інших тренерів, чиї підопічні стали лауреатами. Це — Віктор Комар із Гусятина, Василь Кирилюк із Шумська, Наталія Каленік із Кременця, Василь Токарчук із Заліщиків і заслужений тренер України з біатлону Ірина Меркушина.

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