Фіаско господарів

Унікальний випадок стався в десятому турі чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги. Подібної статистики автор цих рядків, звісно, не веде, однак практично немає сумніву: одне набране господарями за шість матчів очко — «результат», який претендує на антирекорд усіх вітчизняних першостей елітного дивізіону.

Роль «заспівувачів» ще минулої п’ятниці взяли на себе зелено-білі з древнього міста Лева. Команда зі славною історією, якій пізніше «Брати Гадюкіни» навіть присвятили пісню «Карпати знов програли футбол», звичайно ж, останніми роками геть не радує власних прихильників. Але щоб на власному полі поступитися нехай і лідерові, донецькому «Шахтареві», з найбільш ганебним для себе за часів незалежної України рахунком 1:6, такого навіть затяті песимісти не сподівалися.

Ще в першому таймі гірники завдяки влучним ударам Ярослава Ракицького зі штрафного, Фернандо, Жуніора Мораєса, Марлоса та автоголу Олега Бородая змусили добру половину з понад дев’яти тисяч глядачів залишити трибуни. Незадовго до фінального свистка довершив розгром Микола Матвієнко. Єдина ж світла пляма на карпатському небосхилі — ще один міні-шедевр у виконанні Мар’яна Шведа, який не залишив шансів Андрієві Пятову вже в компенсований до другого тайму час. Візаві воротаря збірної України Максим Кучинський, до речі, теж заслуговує на похвалу. Якби не вчорашній голкіпер першої ліги, у ворота господарів залетіло би, щонайменше, вдвічі більше м’ячів.

Куди оптимістичніше розвивалися події для господарів у суботньому поєдинку донецького «Олімпіка» з «Олександрією». Тимчасові господарі столичного стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського спромоглися на швидкий гол завдяки вдалій грі на добиванні другим, так би мовити, темпом Віталія Кольцова. Одні з лідерів турніру в середині першого тайму відновили рівновагу завдяки помилці голкіпера господарів Костянтина Махновського, якою скористався Дмитро Шастал. Однак уже через чотири хвилини Сергій Політило ще раз покарав підопічних Володимира Шарана за невміння діяти на підступах до власного штрафного майданчика під час розіграшів стандартних положень.

Усе би нічого, але після відпочинку гравці «Олександрії» переконливо довели, що на нинішній день переважають суперників як за рівнем майстерності, так і за фізичною готовністю. Спочатку півзахисник Євген Банада, який власних голів не рахує, але вже встиг вийти на третю позицію в суперечці бомбардирів, після розіграшу стандартного положення ударом головою вдруге в зустрічі відновив рівновагу. А під завісу матчу Василь Грицук, який ще ніколи не помилявся при виконанні одинадцятиметрових, покарав суперників поразкою з рахунком 2:3 за порушення правил у своєму штрафному майданчику.

А в неділю за честь господарів зуміла постояти хіба луганська «Зоря», яка в Запоріжжі розписала нульову нічию зі «Львовом». Теж невтішний, погодьтеся, результат для підопічних Юрія Вернидуба, які поряд з «Олександрією» і «Ворсклою» планують поборотися за бронзові медалі чемпіонату. Гравці останньої, до речі, в Чернігові здолали «Десну» — 2:0. Після нещодавньої поразки від київського «Динамо» в пропущеному матчі четвертого туру не розгубилися і футболісти «Маріуполя», здолавши в Одесі «Чорноморець» — 1:0.

Нарешті в завершальній зустрічі туру чинні віце-чемпіони країни на вже згаданій рідній клубній арені імені Валерія Лобановського доволі несподівано для всіх улаштували такий собі гостьовий бій «не на життя, а на смерть» із земляками-аутсайдерами з «Арсеналу». Почалося все з не зарахованого через кричущу помилку асистента арбітра Максима Чоса гола Віктора Циганкова. Невдовзі, щоправда, один з лідерів «Динамо» точною передачею допоміг відзначитися новачкові команди, данцю Міккелю Поульсену, прізвище якого і в офіційних звітах прем’єр-ліги, і в засобах масової інформації чомусь замінили на одне з трьох його імен — Дуелунд. Попри те півзахисник засвідчив неабиякий рівень майстерності: із гострого кута влучно пробив у дотик у ближній кут воріт.

Однак після перерви з номінальними гостями почало коїтися щось незрозуміле. На 52-й хвилині за так званий фол останньої надії поле залишив голкіпер Георгій Бущан, який у цій зустрічі підміняв Дениса Бойка, а на 75-й — центральний захисник Артем Шабанов на пару з головним тренером Олександром Хацкевичем. Гравця вилучили за грубе порушення правил у боротьбі із суперником. Наставник же відправився з тренерської лави на трибуни за вияв обурення діями арбітра. Причому, на відміну від свого помічника, суддя Микола Балакін діяв згідно з правилами, не злякавшись авторитету команди, футболісти якої заслужили суворого покарання. Тож і довелося динамівцям завершальні більш ніж півгодини (з урахуванням компенсованого до другого тайму часу) з усіх сил відбиватися від атак суперників. На щастя для себе і власних прихильників, вистояли — 1:0 на користь «Динамо».

Після поєдинків другого туру групових турнірів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, які гравці «Шахтаря» провели у вівторок, 2 жовтня, звівши до нічиєї 2:2 виїзну зустріч із французьким «Ліоном», а «Динамо» з «Ворсклою» зіграють у четвер, 4 жовтня, наприкінці тижня, 6—7 жовтня, відбудуться і матчі одинадцятого туру чемпіонату України. В суботу «Олександрія» прийматиме «Чорноморець», у неділю — «Шахтар» — «Зорю», «Динамо» — «Олімпік».

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