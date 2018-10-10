Хоча і з міжнародним званням, але судити не вміють

Після поєдинків одинадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги фахівці, експерти, вболівальники знову завели мову про низький рівень кваліфікації вітчизняних суддів. Минулих суботи-неділі «відзначилися» двоє рефері, яким тільки нещодавно присвоїли статус арбітрів ФІФА.

Усе б здавалося нічого. Адже і маститі служителі футбольної Феміди із-за кордону живі люди та іноді помиляються. Однак біда комітету арбітрів Федерації футболу України передусім у тому, що рекомендують не найкращих у своєму ремеслі, а пропихають наближених. Тому Лігу чемпіонів поряд із представниками знаних футбольних держав судять арбітри з Латвії, Ізраїлю, Румунії, Словенії, Білорусі, Сербії чи Греції, а наші з упертістю, гідною іншого застосування, діють за принципом «ні дня без скандалів».

Як, скажімо, міг допомогти міжнародний статус 31-річному Денисові Шурману з Київщини, коли він тільки рік обслуговує матчі елітного дивізіону. Тож після дебютної в турі зустрічі між «Маріуполем» і «Карпатами», який завершився з нічийним рахунком 1:1, головний тренер господарів Олександр Бабич не приховував обурення. Мовляв, саме суддя вкрав у його команди перемогу, не призначивши два очевидні одинадцятиметрові у ворота гостей.

Наступного ж дня «прославився» 35-річний киянин Микола Кривоносов. Не тим, звісно, що звання рефері ФІФА йому присвоїли навіть попри те, що провалив тест на знання англійської і від обслуговування міжнародних матчів його відсторонили до вересня цього року, коли мав повторно продемонструвати знання іноземної мови. В надзвичайно принциповому поєдинку між «Шахтарем» і «Зорею» спочатку продемонстрував повне невігластво стосовно знання вже футбольних правил на 39-й хвилині, коли не зафіксував ні порушення правил захисником гостей, ні гру рукою бразильського гірника Ісмаїлі. Тому землякові останнього Жуніору Мораєшу свій десятий у чемпіонаті гол вдалося забити без жодних проблем. Адже оборонці «Зорі» не мали найменшого сумніву в тому, що гру зупинено.

Далі — більше. Вже після того, як на початку другого тайму півзахисник «Зорі» Ігор Харатін відновив рівновагу, добивши м’яч після невдало виконаного одинадцятиметрового, і встановив остаточний підсумок зустрічі (1:1), сталася подія, яку однозначно могла би, без сумніву, оцінити і людина зі слабким зором. Але тільки не Микола Кривоносов. На 74-й хвилині той же Харатін надзвичайно грубо зіграв проти Тайсона. Захисник збірної Бразилії не зміг продовжити матч, вибувши через травму щонайменше на місяць. Суддя ж показав порушникові лише жовту картку, чим спричинив уже справжній скандал. Адже ніхто в «Шахтарі» вже не сумнівається, що вітчизняні рефері, не соромлячись, «грають» проти чемпіона своєї держави, який прославляє Україну на міжнародній арені.

Інші результати одинадцятого туру: «Олександрія» — «Чорноморець» — 3:2, «Львів» — «Десна» — 1:3, «Динамо» — «Олімпік — 1:0, «Ворскла» — «Арсенал» — 0:2. Новий наставник столичних канонірів В’ячеслав Грозний, щойно очоливши команду, відразу визнаний найкращим тренером туру. Передусім завдяки своєму новому підопічному, нападникові Сергієві Гриню, який відмінними ударами двічі засмутив Богдана Шуста, Ігоря Пердуту та всіх інших гравців «Ворскли».

У чемпіонаті України ще одна двотижнева пауза, викликана іграми збірної. Сьогодні, 10 жовтня, підопічні Андрія Шевченка в Генуї проведуть товариський поєдинок із збірною Італії. А наступного вівторка, 16 жовтня, у Харкові зіграють уже свій третій матч у Лізі націй. Із візитом-відповіддю завітає збірна Чехії.

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