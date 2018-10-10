Із мрією про суперлігу

Після повернення до вищої ліги чемпіонату України серед чоловічих команд баскетбольний клуб «Тернопіль-ТНЕУ» суттєво оновив склад. І вже не приховує амбітних планів відразу поборотися за місце в суперлізі.

Чи реальні вони? Президент клубу і незмінний до кінця минулого сезону головний тренер, а нині тренер команди Ігор Білоус переконаний, що так. Із приходом на посаду головного тренера знакової для вітчизняного баскетболу фігури, колишнього капітана збірної України, триразового чемпіона, володаря Кубка і Суперкубка України, 34-річного майстра спорту міжнародного класу Дмитра Забірченка команду вдалося підсилити гравцями, які мають чималий досвід виступів у суперлізі та вищій лізі. З оптимізмом дає змогу дивитися в майбутнє і наявність надійного спонсора — корпорації «Агропродсервіс».

Утім дебютантам колективу, які перед стартом у чемпіонаті провели хіба кілька товариських поєдинків, ще потрібен певний час, аби відчути, так би мовити, «лікоть» нових партнерів по команді. Про це засвідчили проведені минулих суботи-неділі в спорткомплексі ТНЕУ дві дебютні домашні зустрічі з дублерами бронзового призера вітчизняної суперліги южненського «Хіміка». В обох на майданчику тривала надзвичайно напружена боротьба, під час якої значну частину ігрового часу лідирували гості. І якщо під завісу першої містянам удалося перехопити ініціативу та перемогти з різницею у вісім очок (81:73), то на фінішний спурт у повторній чи то сил забракло, чи якраз саме зіграності — 92:104. Після знайомства з оновленим складом команди в тернопільських уболівальників уже з’явилися і нові улюбленці. У першій зустрічі результативною грою запам’ятався Микита Найко — 32 очки і 11 підбирань. У повторній же він і Максим Нікітін записали до свого активу по 24 очки.

Учора, 11 жовтня, баскетболісти «Тернополя-ТНЕУ» гостювали на Івано-Франківщині, де провели з БК «Калуш» поєдинок стартового раунду нового розіграшу Кубка України. А наступних суботи-неділі, 13—14 жовтня, в другому турі чемпіонату знову на власному майданчику поміряються силами з «Київ-Баскетом». Початок першої зустрічі о 17-й, повторної — о 12-й годині.

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