І в голболі нарешті — європейське «золото»

За роки незалежності нашої держави вихованці тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» здобули чимало гучних перемог на міжнародних змаганнях із футболу, лижних перегонів, легкої атлетики, настільного тенісу, біатлону, футзалу. Наприкінці ж вересня ще одну славну сторінку до літопису досягнень тернопільських спортсменів з особливими потребами вписали і представники голболу — командної гри серед спортсменів з вадами зору.

Цьогорічний чемпіонат Європи відбувся в польському Хожуві. В чоловічому турнірі свою майстерність продемонстрували десять команд, кожна з яких нараховувала по три польових гравців і по три запасних, у жіночому — дев’ять. Прихильникам спорту, без сумніву, буде цікаво також дізнатися про те, що гра в голбол може завершитися і достроково. В тому випадку, якщо одна з команд досягне переваги в рахунку з різницею в десять м’ячів. Тоді вона отримує перемогу за явною перевагою.

Саме так діяли на майданчику й обидві збірні співвітчизників, які домоглися подвійного тріумфу. Якщо чоловіча команда була сформована лише з полтавців, то до лав жіночої закликали представників різних областей. Серед них — і наших землячок, підопічних тренера Богдана Котика 20-річну Катерину Мартинович і на два роки страшу за неї Юлію Стецяк. І разом з подругами по команді тернопільські дівчата зробили все для того, аби ні в кого не залишилося сумнівів у їхній перевазі над суперниками.

Розпочавши груповий турнір із виграшу в шведок (7:3), два наступні матчі завершили достроково. Бельгійок здолали з рахунком 12:2, француженок — 11:1. Не було їм рівних і в двох із трьох можливих зустрічей стадії плей-оф. У чвертьфіналі арбітр оголосив про дострокову перемогу українок за рахунку 11:1, а в півфіналі бельгійки аналогічно склали зброю після того, як наша збірна забила дванадцятий гол — 12:2.

І лише у вирішальній зустрічі за титул чемпіонок Європи найшла коса на камінь. На радість української делегації ота «краса-коса» випробування на міцність витримала, забивши переможний гол у ворота збірної Фінляндії — 2:1. Бронзові ж медалі завоювали шведки. Мабуть, справедливо. Адже лишень вони, окрім географічних сусідок, змогли встояти під натиском збірної України і не поступитися їм за явною перевагою.

За тріумфальний виступ у Польщі Катерині Мартинович і Юлії Стецяк, як і їхнім подругам по команді, невдовзі буде присвоєно почесне звання «майстер спорту міжнародного класу».

На фото: ворота в голболі низькі, але набагато ширші за футбольні; збірна України — чемпіон Європи. Юлія СТЕЦЯК і Катерина МАРТИНОВИЧ — третя і друга справа.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»