На Тернопіллі відзначатимуть річницю утворення ЗУНР

На Тернопіллі готуються до відзначення 100—ї річниці від часу створення Західноукраїнської народної республіки. Пам’ятну дату відзначатимуть в області упродовж листопада.

За інформацією прес-служби Тернопільської облдержадміністрації, розпочнеться все 31 жовтня із творчого звіту майстрів мистецтв та аматорських художніх колективів Чортківського району.

У цей же день о 18.00 год. у Палаці кіно ім. І. Франка в Тернополі відбудеться показ фільму «Легіон» в рамках акції «Кіномарафон нескорених націй».

1 листопада основні заходи будуть зосереджені у Тернополі. Зокрема, о 12.00 год. передбачено відкриття виставки, присвяченої 100-річчю проголошення ЗУНР та створення Української Галицької Армії (приміщення Державного архіву Тернопільської області).

О 13.00 відбудеться погашення тематичної поштової марки (ЗОШ №4).

О 14.00 пройде урочиста хода від Майдану Волі до могил Січових стрільців на Микулинецькому кладовищі та покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків видатних діячів державотворення. Тут же о 15.00 розпочнеться мітинг-реквієм.

3-4 листопада у Козівському районі відбудеться молодіжне таборування «Листопадовий зрив».

Також в області відбудуться інформаційні та навчально-виховні заходи, тематичні виставки, експозиції тощо.

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