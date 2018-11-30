Біг, перетворений у благодійність

У Тернополі фінішував флешмоб «Біжи заради тих, хто не може», спрямований на підтримку дітей із важкими формами інвалідності.

Захід у рамках проекту «Життя без меж» організували двоє небайдужих тернополян — мама особливого хлопчика Олена Коваль і магістрант факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка Олександр Хома. Кілька днів тому батькам урочисто вручили зібрані під час акції кошти, а також подарунки для дітей.

Мета дійства, розповіла Олена, полягала в тому, щоби за сприяння чуйних людей зібрати кошти на професійну реабілітацію для чотирьох маленьких краян — Ані Сиротюк, Макара Воробйова і братиків Антона та Богдана Гусаруків. Саме завдяки зусиллям спеціалістів діти матимуть змогу зробити свої перші кроки.

Для досягнення цілі потрібно було зібрати трохи більше ніж 44 тисячі гривень. Охочі здійснювали пробіжку, залишали її фото або відеодоказ із хештегом «Біжи заради тих, хто не може» у соцмережах та переказували дітям грошову пожертву, залучаючи до спільної справи друзів та знайомих.

Організатори зазначають, що були приємно вражені тим, що до флешмобу приєдналися стільки краян: учні та педагоги навчальних закладів, студенти, чиновники, громадські активісти та інші.

Іншою можливістю допомогти Ані, Макарові, Антону та Богданові став благодійний інтернет-аукціон. Будь-хто міг придбати майстерний рукотвір, прикрасу, абонемент на фотосесію чи консультацію у спеціаліста. Усього краянам було запропоновано майже шість десятків лотів.

Про надходження грошей організатори звітували щоп’ятниці у групі проекту в соцмережі.

Через два місяці захід добіг кінця — зусиллями доброчинців вдалося зібрати потрібну суму. Тож тепер завдяки старанням краян Макар поїде покращувати здоров’я у харківський дельфінарій, троє інших дітей займатимуться зі спеціалістами у львівському реабілітаційному центрі «Еліта». Серед останніх і школярка Аня Сиротюк.

— Донечці майже десять років, у неї ДЦП. Оплатити реабілітацію Ані нашій сім’ї нелегко. Лікарі ж рекомендують проходити три-чотири курси на рік. Після кожного в дитини з’являється результат, і це нас тішить. Тому ці кошти для нас — вагома допомога, — зазначила мама Ані Таня Сиротюк.

Олександр Хома та Олена Коваль мають на меті продовжувати реалізацію проекту «Життя без меж». А ще — поєднувати зусилля батьків, що виховують особливих дітей, зокрема організувати спеціальний клуб для зустрічей та обміну досвідом, спілкування зі спеціалістами.

— Я дійшла висновку, що там, де групуються батьки, досягається найвищий результат. Там є підтримка, мотивація та сила рухатися далі, — підсумувала зустріч Олена Коваль.

Фото авторки