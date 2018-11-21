Додатково повідомляти не потрібно

Інформація від головного управління ДФС у Тернопільській області. Обмін даними між Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України і фондами соціального страхування відбувається відповідно до протоколів обміну інформацією, розроблених на виконання Порядку обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 19 вересня 2013 року за номером 494 і постановою Пенсійного фонду України від 19 вересня 2013 року за номером 16-1.

ДФС і ПФУ склали протокол №10/3 про обмін інформацією щодо даних про фізичних осіб (платників єдиного внеску) — пенсіонерів за віком або осіб з інвалідністю.

Відповідно до його норм ПФУ надає ДФС інформацію щодо фізичних осіб (платників єдиного внеску) про те, що вони є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю із зазначенням дати встановлення пенсії або інвалідності.

Отже членам фермерського господарства, що набувають статус пенсіонера за віком та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, окремо повідомляти контролюючий орган про такий статус не потрібно.

Якщо член фермерського господарства є особою з інвалідністю та отримує соціальну допомогу від Фонду соціального страхування або Управління праці та соціального захисту населення, то підтвердженням встановлення інвалідності є довідка до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, яка надається до контролюючого органу за місцем реєстрації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області