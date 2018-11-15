І про отриманий касовий чек матимете інформацію

Головне управління ДФС у Тернопільській області нагадує, що у відкритій частині сервісу «Електронний кабінет», доступ до якої здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації особи за посиланням cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check, через новий електронний сервіс споживачі мають можливість перевірити касовий чек. А саме — встановити достовірність даних чеку та факту його передачі до ДФС.

Подібне є запорукою захисту прав громадян як споживачів. А також запобіжником зловживань під час розрахункових операцій. За відсутності або невідповідності реквізитів чеків на сервері ДФС наявному розрахунковому документові споживачі для проведення перевірки можуть надіслати до фіскальної служби письмове звернення з додаванням копій отриманих розрахункових документів. Причому після отримання фіскального чеку, який викликає сумніви, вони також можуть надіслати до ДФС електронний лист із прикріпленою світлиною чеку.

Для пошуку і перегляду фіскального касового чеку необхідно ввести фіскальний номер РРО, дату і час видачі чеку (для традиційних РРО).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області