Існують обмеження

Відповідно до пункту 215.1 статті 215 Податкового кодексу України спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння) та тютюнові вироби належать до підакцизних товарів. Алкогольні напої належать до групи 22 «Алкогольні і безалкогольні напої та оцет», а тютюнові вироби — до групи 24 «Тютюн і промислові замінники тютюну» Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно ж до частини першої статті 235 Митного кодексу України забороняється переміщення (пересилання) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених Митним кодексом та іншими законодавчими актами України відповідно до ввезення на митну територію України або вивезення з цієї території, а також товарів, що підпадають під визначення 1-24 груп УКТ ЗЕД, які переміщуються (пересилаються) на адресу громадян, окрім продуктів харчування загальною вагою не більше десяти кілограмів в упаковці виробника.

Загальні умови щодо ввезення (пересилання) громадянами товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях встановлені частинами шостою-восьмою статті 374 Митного кодексу України. адже всі вони містять обмеження: «крім підакцизних».

Заборона щодо пропуску на митну територію України товарів, які класифікуються в 1-24 групах УКТ ЗЕД і ввозяться громадянами, встановлена статтею 378 Митного кодексу України.

Встановлена заборона не поширюється на алкогольні напої та тютюнові вироби, що ввозяться громадянами в кількостях та у способи, зазначені у частині другій статті 376 Митного кодексу. Тобто, в ручній поклажі та у супроводжуваному багажі. Інших способів ввезення алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянами кодекс не передбачає. Громадяни не можуть пересилати в міжнародних поштових та експрес-відправленнях на митну територію України алкогольні напої та тютюнові вироби.

Фото сектору комунікацій ДФС у Тернопільській області