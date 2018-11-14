Немає води? Бігом до «качалок»!

У «Тернопільводоканалі» оприлюднили перелік колонок-качалок на період відсутності води в кранах тернополян.
Через планове промивання водопровідних мереж водопостачання частини Тернополя припинили з від 00 год 14 листопада до 24 год 15 листопада.
За інформацією прес-служби «Тернопільводоканалу», на час промивання можна набрати воду в колонках-качалках. Щоправда, використовувати її радять лише в технічних цілях.
Адреси колонок:
- вул. Бережанська,55;
- Карпенка,3;
- Карпенка,3а;
- Дружби,1;
- Дружби,6;
- Київська,3а;
- Коновальця,20;
- Куток,16;
- Лесі Українки, 35;
- Корольова, 10;
- Клима Савури,11;
- Тернопільська,2;
- Тернопільська, 54;
- Микулинецька,48;
- Стуса,6;
- Тарнавського,2;
- Чалдаєва,1;
- Чумацька,25;
- 15 квітня,5;
- Яблунева,3;
- Фестивальна,20;
- Лучаківського,10;
- Молодіжна, 14;
- Героїв Крут, 11;
- Над Яром, 8
- проспект Злуки, 55.
Фото з вільних джерел