Немає води? Бігом до «качалок»!

У «Тернопільводоканалі» оприлюднили перелік колонок-качалок на період відсутності води в кранах тернополян.

Через планове промивання водопровідних мереж водопостачання частини Тернополя припинили з від 00 год 14 листопада до 24 год 15 листопада.

За інформацією прес-служби «Тернопільводоканалу», на час промивання можна набрати воду в колонках-качалках. Щоправда, використовувати її радять лише в технічних цілях.

Адреси колонок:

вул. Бережанська,55;

Карпенка,3;

Карпенка,3а;

Дружби,1;

Дружби,6;

Київська,3а;

Коновальця,20;

Куток,16;

Лесі Українки, 35;

Корольова, 10;

Клима Савури,11;

Тернопільська,2;

Тернопільська, 54;

Микулинецька,48;

Стуса,6;

Тарнавського,2;

Чалдаєва,1;

Чумацька,25;

15 квітня,5;

Яблунева,3;

Фестивальна,20;

Лучаківського,10;

Молодіжна, 14;

Героїв Крут, 11;

Над Яром, 8

проспект Злуки, 55.

Фото з вільних джерел