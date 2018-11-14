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Немає води? Бігом до «качалок»!

14.11.201814.11.2018
Немає води? Бігом до «качалок»!

У «Тернопільводоканалі» оприлюднили перелік колонок-качалок на період відсутності води в кранах тернополян.

Через планове промивання водопровідних мереж водопостачання частини Тернополя припинили з від 00 год 14 листопада до 24 год 15 листопада.

За інформацією прес-служби «Тернопільводоканалу», на час промивання можна набрати воду в колонках-качалках. Щоправда, використовувати її радять лише в технічних цілях.

Адреси колонок:

  • вул. Бережанська,55;
  • Карпенка,3;
  • Карпенка,3а;
  • Дружби,1;
  • Дружби,6;
  • Київська,3а;
  • Коновальця,20;
  • Куток,16;
  • Лесі Українки, 35;
  • Корольова, 10;
  • Клима Савури,11;
  • Тернопільська,2;
  • Тернопільська, 54;
  • Микулинецька,48;
  • Стуса,6;
  • Тарнавського,2;
  • Чалдаєва,1;
  • Чумацька,25;
  • 15 квітня,5;
  • Яблунева,3;
  • Фестивальна,20;
  • Лучаківського,10;
  • Молодіжна, 14;
  • Героїв Крут, 11;
  • Над Яром, 8
  • проспект Злуки, 55.

Фото з вільних джерел