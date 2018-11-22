Оплата за проїзд у громадському транспорті: «Картою тернополянина» дешевше, або Готівкою дорожче

На основі отриманого незалежного аудиторського висновку щодо доцільності зміни тарифів на перевезення пасажирів у громадському транспорті Тернополя, поданих рекомендаційних пропозицій профільною депутатською комісією та розрахунків вартості проїзду місцевими громадськими активістами, 15 листопада рішенням виконавчого комітету затверджено нові (недиференційовані) тарифи на проїзд у міському громадському транспорті. Зокрема, проїзду у тролейбусах становитиме 5 гривень, незалежно від форми розрахунку, тобто як при оплат і «Картою тернополянина», електронним проїзним квитком, так і при готівковому розрахунку, а у маршрутних таксі та автобусах тариф — 6 гривень для усіх пасажирів як при безготівковому розрахунку, так і при сплаті готівкою. «Ситуація з теперішніми маршрутками критична. Щоб забезпечити їхню роботу у зимовий період, ми змушен і все-таки підняти вартість проїзду. Адже всі розрахунки показують, що при збереженні старої ціни (4/5гривень) нам би загрожував транспортний колапс. Однак зроблено все можливе, щоб це підвищення було мінімальним. Тому звертаюся до всіх тернополян із розумінням поставитися до цього рішення», — підкреслив міський голова Сергій Надал.

ЧОМУ І ЯК ЗМІНИВСЯ ТАРИФ

НА ПРОЇЗД У ГРОМАДСЬКОМУ

ТРАНСПОРТІ ТЕРНОПОЛЯ

Тариф у комунальному транспорті Тернополя змінився через спільні висновки депутатської комісії, активістів та незалежного аудиторського дослідження. Але найголовніше. Всі пільги на проїзд у громадському транспорт і збережені у повному обсязі. Учні та студенти далі їздитимуть за 50% вартості, відповідно до умов, які діяли до цього часу. За цей місяць (з 17 листопада до 20 грудня) тернополяни та усі бажаючі зможуть оформити «Карту тернополянина» або отримати неперсоніфікований квиток і їздити у громадському транспорті надалі дешевше. «Тарифи на проїзд у громадському транспорті переглядалися у зв’язку з ростом цін на пальне на 67%, збільшенням розміру мінімальної заробітної плати на 17%, збільшенням тарифу на електроенергію для потреб електротранспорту в 2 рази, що важливо для тролейбусів, а також через здороження вартості запчастин та інших складових, які впливають на тариф. Через борги КП «Тернопільелектротрансу» тролейбуси могли бути відключені від електропостачання. Зупинилися б і приватн і перевізники, бо їх діяльність за усіма економічними розрахунками була збитковою», — повідомила начальниця управління економіки, промисловості та праці Тетяна Корчак. Перегляду діючих тарифів на проїзд передувало вивчення та економічний розрахунок тарифу відповідно до встановлених нормативних документів. В основу тарифу були прийняті до уваги:

І) Розрахунки громадських активістів, які до речі, озвучували цифру 6,70 грн за проїзд у маршрутках.

ІІ) Висновки профільної депутатсько ї комісії, які пропонували встановити тариф на основі 5—6 грн, а приготівковому розрахунку — 6—7 грн.

ІІІ) Висновок незалежного аудитора, який підтвердив доцільність зміни тарифу в зв’язку з зміною показників господарської діяльності перевізників та визначив тариф на рівні близько 6 грн для проїзду в тролейбусах та 7 грн в маршрутках, а при встановлені належної оплати праці водіям такий тариф, за його даними, сягнув би майже 7,60 грн.

«КАРТА ТЕРНОПОЛЯНИНА» — ЦЕ РЕАЛЬНА ЕКОНОМІЯ

Із 20 грудня вступають у дію диференційовані тарифи. Оплата за проїзд будь-яким іншим способом, за винятком «Карти тернополянина» буде більшою на одну гривню. За словами міського голови, це зроблено для того, щоб забезпечити максимальну безготівкову систему оплати за проїзд. І всім тернополянам, які чомусь ще не виготовили «Карту тернополянина», надано час для її отримання. «Нові єдині тарифи на проїзд у громадському транспорті Тернополя будуть впроваджені з 17 листопада та діятимуть до 20 грудня 2018 року, а з 20 грудня вступають у дію диференційовані тарифи, коли вартість оплати за проїзд готівкою чи будь-яким іншим способом, за винятком «Карти тернополянина» та неперсоніфікованого квитка, буде дорожчою. Метою цього є максимальне виведення з обігу готівки при розрахунку за проїзд та ведення чіткого обліку пасажирів», — наголошує Сергій Надал. Відтак Сергій Надал закликає городян підтримати виведення з обігу готівку та в місячний термін до 20 грудня виготовити електронний персоніфікований квиток «Карту тернополянина». Це рішення, яке дозволяє реально економити та дозволяє розвивати комунальний транспорт міста. І цей процес вже почався.

У ТЕРНОПОЛІ БУДУТЬ

ВЕЛИКІ АВТОБУСИ

Днями КП «Тернопільелектротранс» через систему публічних електронних закупівель Prozorro провело тендер на закупівлю 20-ти низькопідлогових автобусів марки MAN A21 для міських перевезень пасажирів. Переможцем відкритих торгів стала чеська фірма «ZEDEXO s.r.o», з якою на основі чинного законодавства України підприємством було підписано договір купівлі-продажу. Зі слів директора КП «Тернопільелектротранс» Андрія Мастюха, автобуси вміщують понад 80 пасажирів, обладнан і двигуном внутрішнього згорання на зрідженому паливі (LPG), є екологічно безпечними та відповідають стандарту Євро5. Поставка автобусів у Терноп іль відбудеться у 2019 році. Нагадаємо, закупівля 20-ти низькоп ідлогових автобусів відбувається в рамках створення єдиної комунальної транспортної компанії, яка надаватиме якісні послуги з пасажирських перевезень у Тернополі. До слова, наразі містом курсує чотири комунальні автобуси з європейськими стандартами комфорту. Нагадаємо, оформити «Карту тернополянина» можуть громадяни, які прописані чи офіційно працюють у Тернополі, а також мешканці сіл, що увійшли до складу Тернопільської ОТГ. Документи на оформлення карти можна подати у ЦНАПі (Центрі надання адм іністративних послуг), в Управлінні соціальної політики міської ради та в оператора електронних систем міста.

Віра СОТНИК.