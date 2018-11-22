Про реєстратори розрахункових операцій

Протягом січня-жовтня 2018 року фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області зареєстрували 764 реєстратори розрахункових операцій. За цей же час скасовано реєстрацію 759 одиниць техніки.

Скасуванню підлягають реєстратори розрахункових операцій, в яких завершився семирічний термін експлуатації або ж вичерпався дев’ятирічний строк з дати виготовлення касового апарату. Нині розпломбуванню та скасуванню підлягають РРО, які були введенні в експлуатацію в 2011-му або ж виготовлені в 2009 році.

Загалом на обліку територіальних органів ДФС у Тернопільській області перебуває 4390 реєстраторів розрахункових операцій. Фіскальна служба забезпечує функціонування інформаційної системи E-Receipt. Експериментальний проект розпочатого відповідно до постанови Кабінету міністрів України щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно–технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій.

Під час функціонування цієї системи ДФС реалізовано і електронний сервіс, який дозволяє покупцеві товарів (послуг) здійснювати пошук та перегляд як фіскального касового чеку, що формується традиційними реєстраторами розрахункових операцій, так і електронного фіскального чеку, створеного новітніми РРО.

Сервіс знаходиться у відкритій частині електронного кабінету, доступ до якої здійснюється в режимі реального часу (24/7/365) без ідентифікації осіб за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області