Припинили діяльність нелегальних автозаправок

Співробітниками податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області припинено діяльність мережі з чотирьох нелегальних автозаправних станцій. Їхню діяльність забезпечував мешканець обласного центру.

Як повідомив заступник начальника управління — начальник штабу оперативного управління ДФС в області Юрій Парило, дві з нелегальних АЗС були стаціонарними. Обладнання ж інших двох, а це — ємкості для пально-мастильних матеріалів, паливно-роздавальні колонки, комунікації, фільтри — було встановлено у вантажних фургонах, які приїздили до клієнтів за викликом.

За результатами санкціонованих обшуків вилучено дизельне пальне в орієнтовній кількості 42,5 тисячі літрів, два вантажних фургони, обладнаних як «мобільні» АЗС, сідловий тягач з автоцистерною, який здійснював перевезення пального до нелегальних автозаправок.

Загальна вартість вилучених із незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей становить 3,8 мільйона гривень. Вирішується питання про демонтаж обладнання нелегальних автозаправних станцій.

Триває досудове розслідування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області