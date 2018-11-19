Тільки з паспортом

Інформація від головного управління ДФС у Тернопільській області. Із 7 листопада 2018 року набрав чинності Закон України від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Пунктом 2 статті 22 цього Закону встановлено, що ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

Тобто із листопада 2018 року отримати послуги з формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за довіреністю (в тому числі посвідченою нотаріально) неможливо.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області