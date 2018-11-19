На початок листопада цього року на обліку в Тернопільській митниці ДФС перебуває 1550 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. За інформацією відділу організації митного контролю та митного оформлення Тернопільської митниці ДФС у митниці функціонує вісімдесят зон митного контролю, в яких упродовж десяти місяців проведено 825 митних оглядів товарів, що складає 3,47 відсотка від загальної кількості митних декларацій.

При оформленні товарів у митному режимі «експорт» здійснено, зокрема, 152 огляди (або 2,33 відсотка від оформлених митних декларацій типу ЕК 10). Натомість у митному режимі «імпорт» — 673 огляди (або 6,53 відсотка від оформлених митних декларацій типу ІМ 40).

Відповідно до статті 399 Митного кодексу України здійснено 48 призупинень митного оформлення товарів, що містили об’єкти прав інтелектуальної власності. Згідно з частиною 11 статті 399 Митного кодексу України митне оформлення цих товарів завершено відповідно до листів правовласників про надання згоди на поновлення митного оформлення.

Із початку року працівники митниці оформили 16 тисяч 982 митні декларації за принципом «єдиного вікна», що складає 91,1 відсотка від загальної кількості оформлених декларацій. За словами заступника начальника Тернопільської митниці ДФС Андрія Саварина, в період із січня по жовтень забезпечено стовідсоткове оформлення декларацій в електронному вигляді.

Стосовно ж середнього часу оформлення однієї митної декларації, то він склав 94 хвилини: оформлення експортної декларації займало 53, імпортної — 131 хвилину, — додав Андрій Саварин.

Варто також зазначити, що впродовж десяти місяців 2018 року Тернопільська митниця ДФС надано 146 адміністративних послуг, які стосувалися видачі свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (63) і продовження строку дії свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами (83).

Фото сектору комунікація ГУ ДФС у Тернопільській області