Задніх не пасли

Сонячне і посеред листопада Берегове на Закарпатті протягом трьох днів наприкінці минулого тижня гостинно приймало сільських фізкультурників з усіх куточків нашої держави. Всеукраїнське ФСТ «Колос» разом з комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму і Міністерством молоді та спорту України на навчально-спортивній базі «Закарпаття» визначили лауреатів перших Всеукраїнських спортивних змагань серед команд об’єднаних територіальних громад.

Участь у стартах узяли понад три сотні атлетів із 24-х збірних, які визначили найсильніших у волейболі, футзалі, настільному тенісі, шахах, шашках і гирьовому спорті. Честь нашої області захищали фізкультурники Великогаївської об’єднаної територіальної громади Тернопільського району. На церемонії урочистого відкриття їм, як і всім учасникам, організатори вручили пам’ятні грамоти та, за добрим українським звичаєм, коровай.

Першими в боротьбу вступили майстри малої ракетки Василь Турко з Грабівця і Віра Махіброда з Дичкова. Зважаючи на рівень всеукраїнських змагань, виступили доволі непогано, посівши місця в середині турнірної таблиці. Як і Антоніна Глуха і Сергій Зендран із Великих Гаїв у турнірах із шашок і шахів відповідно. В суперечці з надзвичайно сильними конкурентами все ж спромоглися здобути по кілька перемог. А земляк останніх, гирьовик Віталій Караба в класичному двоборстві з поштовху і ривка 24-кілограмових снарядів записав до свого активу суму в 100 балів і фінішував восьмим.

Найбільш видовищними, звичайно ж, стали змагання волейболістів, в яких узяли участь Євген Семеняк, Тарас Яцишин, Андрій Кость, Дмитро Ізб’янський, Віталій Поглод, Олег Колісник, Роман Варварів із Великих Гаїв і Василь Пітулай з Баворова. В груповому турнірі, хоч і поступалися майстерністю волейболістам із Полтавщини і Чернівецької області, які в підсумку вибороли перше і третє місця, все ж дали фаворитам справжній бій, продемонструвавши змістовну гру. Трохи не пощастило хіба в матчі за сьоме місце. Вигравши в команди з Харківщини першу партію, далі десь не впоралися з емоціями, дозволивши суперникам схилити шальки терезів на свій бік.

Набравши в загальному заліку 68 очок, сільські фізкультурники Великогаївської ОТГ фінішували шістнадцятими. Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос» щиро вдячна їм і голові громади Олегові Кохману за участь у змаганнях.

Г. ГУНТІК,

голова Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос».

На фото: фізкультурники Великогаївської ОТГ під час відкриття змагань і під час перебування на гостинній землі Закарпаття.

Фото з архіву автора