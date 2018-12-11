Аби не гірше, ніж на старті

Перегони дебютного в новому сезоні етапу Кубка світу з біатлону, які цього разу відбулися в словенській Поклюці, за традицією тривали тиждень. Після визначення ще позаминулої неділі, 2 грудня, лауреатів одиночної і класичної змішаних естафет найсильніші стріляючі лижники планети взяли триденну паузу, аби вже із середини минулого тижня позмагатися за нагороди відразу трьох індивідуальних дисциплін.

Перерву між стартами, до речі, організаторам довелося продовжити ще майже на добу. Примхливе гірське плато Юлійських Альп іноді може внести корективи до календаря змагань через, скажімо, густий туман. Утім ця обставина не особливо позначилася на настрої українських біатлоністів. І після завойованої Анастасією Меркушиною з Артемом Тищенком «бронзи» в одиночному міксті співвітчизники порадували не менш успішним виступом в індивідуальних чоловічих і жіночих гонках — найважчих у цьому виді спорту видах програми.

Якщо в першій з них честі стати учасником квіткової церемонії нагородження лауреатів завдяки завойованому шостому місцю удостоївся Сергій Семенов, а до залікової зони також потрапили Артем Прима (21-й) і Артем Тищенко (31-й), то жінки виступили ще яскравіше і переконливіше. Як інакше скажеш про не надто очікувану перемогу олімпійської чемпіонки Юлії Джими, п’ятнадцяте місце Олени Підгрушної, шістнадцяте — Анастасії Меркушиної і двадцяте — Юлії Журавок. Причому тільки по одному разу на чотирьох вогневих рубежах промахнулися лишень бронзові призери міксту. Інші ж п’ятеро стали одними з небагатьох, хто зарекомендував себе справжніми Робін Гудами.

Утім відразу дві завойовані за перші два змагальні дні медалі не могли приховати і недоліків у виступах наших земляків. Передусім, звісно, мова про не надто оптимальні швидкісні кондиції на початку сезону. І під час обох спринтів, де за кожен промах одна хвилина вже не додається, а штрафники долають зайвих 150 метрів дистанції, перевага над українцями найпрудкіших серед біатлоністів лижників уже не могла не кинутися у вічі. Переможцеві чоловічих перегонів, норвежцю Йоханнесу Тігнесу Бьо навіть з одним промахом виявилося під силу випередити Артема Приму (13-й) на 51,1 секунди, Сергія Семенова (37-й) — на 1 хвилину 36,1 секунди, а нашого земляка Дмитра Підручного, який вперше вийшов на старт після перенесеної застуди (58-й), майже на дві хвилини. А всі вони відстрілялися влучно на двох вогневих рубежах.

Загалом аналогічна ситуація і в жіночому спринті. Хіба керівник місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна (сьома) за влучної стрільби відчутно поступилася тільки фінці Кайсі Макаряйнен (49 секунд) і срібній призерці, італійці Доротеї Вірер (34 секунди). А з володаркою бронзової медалі, француженкою Жюстін Бреза цілком могла і посперечатися — всього сім секунд відставання. Однак про інших цього не скажеш. Так само за влучної стрільби Юлія Джима фінішувала на 1 хвилину 15 секунд пізніше від чемпіонки (20-та), Валентина Семеренко (25-та) — на 1 хвилину 23 секунди. По одному ж промаху на двох вогневих рубежах узагалі позбавили будь-яких шансів і Анастасію Меркушину (46-та) і особливо Юлію Журавок (85-та).

Тож у завершальній гонці переслідування всім, хто до неї потрапив, довелося змагатися хіба за місця в заліковій зоні. Найкраще це вдалося Артемові Примі — одинадцятий. Іншим же нічого не залишалося, як задовольнитися місцями в третій чи четвертій десятках: 24-та — Джима, 27-ма — Підгрушна, 37-ма — Меркушина, 38-й — Семенов, 40-й — Підручний. Важко не погодитися з президентом федерації біатлону України Володимиром Бринзаком, який, підсумовуючи успіхи і невдачі підопічних, закликав не робити висновків після одного етапу. В не олімпійському сезоні для вітчизняних стріляючих лижників запланований лише один вихід на пік спортивної форми, який повинен припасти на березневий наступного року чемпіонат світу в шведському Остерсунді.

Тому сподіватимемося, що до нього наші з вами улюбленці встигнуть, так би мовити, розбігтися. Перша нагода трапиться вже від завтра, коли на другому етапі Кубка світу в австрійському Хохфільцені біатлоністи знову визначатимуть лауреатів у спринті, гонці переслідування, а також у чоловічій і жіночій естафетах.

На фото: переможниця першого етапу Кубка світу з біатлону в індивідуальній гонці Юлія ДЖИМА.

Фото із сайту Федерації біатлону України