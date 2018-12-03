Донарахували більше 71 тисячі гривень

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Під час перевірки приватного підприємства, яке працює в деревообробній галузі, його фахівці встановили ряд порушень.

Планова перевірка охопила рік діяльності суб’єкта господарювання. З’ясувалося, що на підприємстві працює 35 осіб. Проте податок на доходи з фізичних осіб із їхньої заробітної плати на суму 6,9 тисячі гривень не перерахували. А у формі 1-ДФ відобразили недостовірні відомості.

До того ж суб’єкт господарювання включив до податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат вартість товарно-матеріальних цінностей, які не використовувалися в господарській діяльності і були відсутні на залишку. Також підприємство «грішило» і неподанням звітності з плати за землю та акцизного податку.

За підсумками перевірки загальна сума донарахувань склала трохи більше 71 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області