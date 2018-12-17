Ігри патріотів-третьокласників

Упродовж першої декади грудня в учнів третіх класів загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру, які полюбляють фізичну культуру і спорт, був надзвичайно напружений графік. Понад півтори сотні з них, об’єднавшись у двадцять шкільних команд, відразу після уроків поспішали до спортивних залів, аби взяти участь у традиційному міському спортивному фестивалі «Ігри патріотів».

Феєричний фінал за участю переможців зональних стартів у мікрорайонах відбувся в Тернопільській ЗОШ №24. Азартні спортивні естафети, цікаві пізнавальні вікторини на патріотичну тематику засвідчили, що в суперечці найсильніших титул переможця вибороли юні фізкультурники з Тернопільської ЗОШ №7 із поглибленим вивченням іноземних мов. Відзнак за друге місце удостоїлися господарі, за третє — команда ТСЗШ із поглибленим вивченням основ економіки.

Усі учасники фінальних стартів нагороджені подарунками від партнерів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення — торгової марки «Ласунка» і мережі магазинів «Спортландія». А переможці і призери ще й грамотами та ексклюзивними, виготовленими спеціально до фестивалю, медалями і рюкзаками.

Г. ФЕДОРОВИЧ.

На фото: переможці міського спортивного фестивалю «Ігри патріотів» із Тернопільської ЗОШ №7; під час фіналу.

Фото з архіву організаторів